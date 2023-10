Oroscopo Paolo Fox 16 ottobre 2023/ L’amore è l’unico aspetto positivo per l’Acquario, ma non per i Pesci

Oroscopo Paolo Fox: focus sui sentimenti per il Sagittario, qualche tensione per le finanze del Capricorno

Sagittario, periodo interessante in termini di prospettive. Innanzitutto si spera che tu stia meglio, visto che intorno all’11 c’è stato un momento di calo. Forse il vero dubbio, in questo periodo, è rappresentato dai sentimenti in senso ampio e l’Oroscopo di Paolo Fox estende il discorso non solo alle relazioni classiche d’amore, ma anche alle amicizie e alle conoscenze nell’ambito del lavoro, ovvero amore inteso come accordo: evidentemente ora ci sono delle persone con cui non sei sulla stessa lunghezza d’onda, perché decidi qualcosa che gli altri non piace oppure vorresti portare avanti delle innovazioni che gli altri riescono a capire. In amore c’è tanto da dire.

Capricorno, queste sono giornate febbrili: devi pensare alla casa, i più facoltosi a un acquisto e quelli più giovani a un cambiamento di vita. Il Capricorno è pronto a lanciare nuovi progetti anche in vista dell’estate. Sarebbe meglio essere un po’ cauti solo per quanto riguarda l’aspetto finanziario: per lavorare a grandi progetti, c’è bisogno anche di un budget consistente e quindi di qualche soldo in più. Ecco perché le preoccupazioni, da questo punto di vista, potrebbero essere più ampie, conclude l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario, si parte con la Luna contraria e chissà cos’è accaduto domenica. L’Oroscopo di Paolo Fox non parla mai di periodo negativo, perché la negatività non esiste, però ci sono dei momenti in cui si vive nella più grande confusione e questo è il caso dell’Acquario. Quando siamo molto confusi e ci sono troppe tensioni da tenere sotto controllo, è normale sentirsi piuttosto agitati ed ecco perché domani andrà meglio, ma oggi sarebbe il caso di prendere le distanze da tutte le situazioni che comportano stress. In amore, Venere non è più opposta da qualche giorno: gli incontri possono essere più piacevoli e i rapporti di coppia più facili da gestire.

Pesci, stai vivendo una sorta di competizione e c’è probabilmente anche una complicazione da risolvere, ma alla fine sarai vincente! La coda di questo mese sarà importante per tutti i segni di acqua e tu appartieni a questa categoria, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox. È possibile però che, in questi giorni, tu debba mettere in chiaro una questione d’amore. I rapporti con le amicizie sono da tenere sotto controllo: senti di aver dato tanto, nel corso degli ultimi mesi o anni, ad una persona o a un gruppo e c’è il rischio di non sentirsi ricambiati. Molti hanno cambiato squadra, azienda, ruolo o hanno in mente nuovi progetti che partiranno dalla fine del mese. Chi ha già cambiato, durante l’estate, una prospettiva, avrà maggiori certezze entro pochi giorni.











