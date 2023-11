Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 novembre 2023/ Il Capricorno ok in tutti i campi, ottime intuizioni per i Pesci

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario al top per lavoro e affari, il Capricorno decide in autonomia

Sagittario, puoi tornare ad avere delle soddisfazioni e i più forti sono i liberi professionisti. E l’amore? Conto alla rovescia: se c’è qualcosa che non va, ma ci tieni a una persona, aspetta una settimana, perché già a partire da mercoledì prossimo, le cose andranno meglio, prevede l’Oroscopo Paolo Fox. Le stelle non hanno il potere di cambiare le personalità di chi ci circonda, però si può mediare un torto subito, si può capire che qualcosa è stata fatta in maniera sbagliata senza intenzioni malevole. Le esagerate preoccupazioni degli ultimi tempi hanno colpito qualche coppia.

Capricorno, la cosa importante è che sei tu a decidere. Tu fai tutto da solo, nei limiti del possibile, e anche quando chiedi un parere, alla fine devi essere convinto tu di quello che fai e non accetti influenze di terzi. Con Giove e Saturno favorevoli sia che tu voglia lasciare qualcosa, iniziare un progetto o acquistare un bene, hai certamente più capacità d’azione. Alcune revisioni in amore sono necessarie, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario, sei agitato, forse perché un progetto è alle porte: se non parte al meglio, non devi preoccuparti, perché ci saranno risultati soddisfacenti alla fine di novembre, promette l’Oroscopo Paolo Fox. Bisogna forse cambiare strategia e attendere buone nuove. In amore, stelle interessanti perché godrai di un ottimo aspetto di Venere già dalla prossima settimana. Recupero!

Pesci, le emozioni e le intuizioni sono molto importanti. È probabile che, dopo un lungo periodo di attesa, finalmente parta un progetto e chi ha iniziato in maniera un po’ sbandata un’attività in settembre, ora ha riscontri migliori. La serata è un po’ sottotono, ma domani si recupera. Questo vale sempre per te, perché anche quando hai un oroscopo importante, sai che il tuo umore è fluttuante: bisogna capire chi hai attorno. Cerca persone positive, perché in questo periodo hai davvero bisogno di sviluppare progetti: metti già in cantiere una bella idea targata 2024, suggerisce l’Oroscopo Paolo Fox.

