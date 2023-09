Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 settembre 2023/ Giù la maschera! Venere sarà rivelatrice per Sagittario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario è messo di fronte alla realtà in amore, il Capricorno ha un weekend un po’ scarico

Sagittario, gli ultimi mesi dovrebbero essere stati produttivi dal punto di vista delle relazioni amorose e d’amicizia. Ora non sono ammesse scappatoie, a livello sentimentale, soprattutto in vista di ottobre che potrebbe portare un “dentro o fuori” definitivo in alcune coppie. Senza essere così drastici, bisognerà rinverdire la sensualità e l’intimità perduta, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 settembre 2023/ I Pesci chiariscano in amore e il Capricorno è sempre al top

Capricorno, weekend che porta stanchezza con una Luna un po’ strana. Ti sei dato tanto da fare, adesso ci vuole un po’ di relax, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Speriamo non manchi feeling in amore, ma avrai bisogno di maggiori emozioni. Questo è un periodo importante per chi vuole definire un legame sentimentale, soprattutto per chi rimanda da tempo la scelta di una convivenza o di un matrimonio. C’è chi ha già dato e chi darà una risposta entro la metà del 2024. Le stelle comunque sono molto interessanti, anche in vista di ottobre

Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 settembre 2023/ La Bilancia è sempre più consapevole e lo Scorpione migliora

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario cerchi equilibrio, i Pesci non si preoccupino per il lavoro

Acquario, esci da mesi un po’ tormentati. Chi è causa del suo mal pianga se stesso, perché l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che qualche nativo del segno abbia rivoluzionato la propria vita lavorativa, anche per tentare nuovi progetti. C’è poi tanta stanchezza: il desiderio di cambiare vita prende il sopravvento, ma bisogna fare due conti con ciò che è rimasto nel portafogli. È difficile, ma necessario ritrovare un buon equilibrio, anche in amore.

Pesci, hai bisogno di amici sinceri e persone con cui confidarti. In amore bisogna essere molto onesti con sé stessi, perché ottobre non permetterà di indossare maschere, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Per il lavoro, anche se un progetto è partito male o ci sono dei ritardi, non preoccuparti perché, tra fine ottobre e inizio novembre, avremo risultati migliori.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 settembre 2023/ Grande ripresa per il Toro, mentre il Cancro ha la Luna storta

© RIPRODUZIONE RISERVATA