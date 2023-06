Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 giugno 2023/ Capricorno e Pesci dimentichino il passato

L’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 10 giugno 2023, descrive il cielo del weekend, sempre da Radio LatteMiele. La settimana ha visto l’ingresso di Venere in Leone, ma non finisce qui: domani avremo il nuovo transito di Mercurio in Gemelli. Cosa accadrà per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci?

Oroscopo Paolo Fox: amore ok per il Sagittario, il Capricorno dimentichi tristi trascorsi

Sagittario, i nuovi incontri sono importanti e siccome il tuo è il classico segno che si innamora all’improvviso, soprattutto se hai una giovane età oppure sei single, guardati attorno! Le stelle premiano i sentimenti e anche gli incontri particolari. Quelli che si sono sposati o convivono da poco, è probabile che ogni tanto sentano il peso di tante responsabilità. Però con Venere e Marte in ottimo aspetto, l’Oroscopo di Paolo Fox assicura che si va avanti meglio di prima.

Capricorno, bisognerebbe recuperare un po’ di tranquillità, ma qui c’è da capire quanto sei impegnato e soprattutto qual è il tuo ruolo: il Capricorno non torna indietro e se ci sono obblighi da portare avanti, devi accettare il compromesso: forse a livello privato vorresti avere più tempo che non riesci ad avere perché devi occuparti di tante cose. Ti sentirai nervoso nei confronti di una persona che ti ha fatto perdere tempo o ti ha ingannato: meglio dimenticare tristi trascorsi, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Tu più di ogni altro segno sai che la noncuranza è il miglior disprezzo.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario sia cauto, i Pesci non si facciano assalire dalla malinconia

Acquario, le problematiche di questo periodo possono riguardare scelte da fare, anche nell’ambito del lavoro. Con Giove dissonante, l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia ai nativi del segno di fare tutto con calma: lasciare il certo per l’incerto non va bene. Forse ci sarà un praticantato pesante, ma fruttuoso e anche se l’Acquario è un indipendente e un creativo, dire basta ad alcune situazioni adesso potrebbe essere un errore.

Pesci, questo è un cielo che regala delle emozioni particolari: da qualche tempo stai cercando di sistemare la tua vita, di razionalizzarla e sei diventato anche più lungimirante. Nelle storie fragili, e solo in quelle, questo è un momento di “dentro o fuori” definitivo, ma non ci saranno sofferenze, anche in caso di scelte drastiche. Bene gratificare un po’ di più il proprio animo, facendo delle cose divertenti. Non lasciatevi trasportare dagli eventi e soprattutto da ricordi che ormai non hanno più ragione di esistere nella vostra vita, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

