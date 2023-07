Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 luglio 2023/ Il Capricorno inarrestabile e l’Acquario si sente fuori posto

Oroscopo Paolo Fox: lavoro fermo ma amore super per il Sagittario, il Capricorno è inarrestabile

Sagittario, bello questo cielo! Venere intrigante e Luna favorevole. Sul lavoro le stelle propongono una sorta di “trailer”, di “prossimamente”, come per i film: tutto è in divenire, tu sai quello che desideri, ti immagini quello che farai, ma gli obiettivi, per ora, non sono raggiungibili. Spostiamo l’attenzione sull’amore, dice l’Oroscopo di Paolo Fox! In questo periodo sei molto ammirato e l’unico rischio è che il Sagittario di solito scappa o vuole una “preda” in amore: se qualcuno ti ama, potresti dire no, ma se invece tu ami una persona che non ci sta, è lì che potrebbe scattare il desiderio. È arrivato però il momento di cambiare atteggiamento e di cercare semplicità nei sentimenti!

Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 luglio 2023/ Saturno toglie e Giove dà alla Vergine, lo Scorpione parli chiaro

Capricorno, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, state vivendo un’occasione: dipende dalla preparazione o dal tipo di attività che si svolge. Qualcuno torna a casa per fare un lavoro che aveva abbandonato o si sposta per iniziare un nuovo progetto. Certamente i cambiamenti, gli spostamenti, le nuove idee possono portare fatica, però come fare a bloccare le tua ambizione? Tu sei una persona che sta bene quando, a livello sociale, riesce ad ottenere dei meriti. In amore è tempo di ricomporre un’eventuale crisi che potrebbe non essere capitata per mancanza di sentimento, ma solo per lontananza.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 luglio 2023/ Luna nel segno dell'Ariete, relax per il Cancro

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario vive un dissidio interiore, i Pesci sono più saggi e sicuri

Acquario, momento un po’ strano. Una bella dose d’affetto e comprensione ci vorrebbe, ma non sono pochi gli Acquario che adesso non vogliono vivere legami sentimentali troppo stretti e persino chi è sposato vuole organizzare qualcosa di divertente con il partner. In certi momenti avrai la netta sensazione di stare nel posto sbagliato con la gente che non è adeguata, dice l’Oroscopo di Paolo Fox: potrebbe essere però l’espressione di un’agitazione interiore che potrebbe appartenere a te.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 luglio 2023/ Il Leone vince sul lavoro, desiderio di equilibrio per la Bilancia

Pesci, dopo un weekend speso in maniera intensa, concentrati sulle cose più belle che Saturno nel segno porterà. Saturno taglia i rami secchi e porta saggezza, per cui da oggi ti mostrerai più deciso. Ci sono persone che non riescono a capire fino in fondo la tua eccezionale sensibilità: bene, dice l’Oroscopo di Paolo Fox, è il momento di dimostrare quanto vali e le stelle, in questo periodo, promettono ancora di più. Incontri piacevoli, anche se un po’ caotici, con lo Scorpione e intriganti, anche se un po’ polemici, con il Capricorno.











© RIPRODUZIONE RISERVATA