Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 settembre 2023/ Bella Luna per il Sagittario e work in progress per l’Acquario

Oroscopo Paolo Fox: Luna in trigono per il Sagittario, il Capricorno concretizza in tutti i campi

Sagittario, c’è più libertà in questa domenica, più voglia di parlare e fare cose importanti. Addirittura, per i cuori solitari, questo potrebbe essere un periodo in cui ci sono più persone di riferimento. La Luna nel pomeriggio forma un aspetto di trigono: un aspetto che dice che sei pronto all’azione e ad amare, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Speriamo che entro questa sera ci sia un bacio o una carezza in più in arrivo per te.

Capricorno, il sogno di un Capricorno è quello di organizzare qualcosa di suo. Fin da adolescente il Capricorno sogna di avere un’azienda o un’attività in proprio e di riuscire. Per tutti quelli che hanno seminato bene in passato, questo è un periodo di buone risorse. Poi naturalmente le stelle ti dicono che hai la possibilità di farti notare e di metterti in gioco, ma le qualità devi averle tu, puntualizza l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo è l’anno in cui si pensa un po’ a tutto: lavoro, casa e amore. Le coppie che sono state lontane per molto tempo si possono riavvicinare e addirittura ci sarà chi avrà l’opportunità di vivere un incontro importante. Le stelle confermano il tuo ruolo, ma anche la necessità di riprendere fiato, perché ti senti sempre un po’ troppo sotto pressione.

Oroscopo Paolo Fox: tutto da definire per l’Acquario, i Pesci stiano attenti a qualche segno

Acquario, le stelle confermano il tuo ruolo, ma anche la necessità di riprendere fiato, perché ti senti sempre un po’ troppo sotto pressione. Chi ha iniziato un nuovo progetto, non ha ancora definito date e ciò che deve fare: è tutto un po’ in balia dei venti e forse ci sono anche delle idee che stai sviluppando e che ancora devono essere in qualche modo costruite e organizzate, per l’Oroscopo di Paolo Fox. Amore sottotono:attenzione al nervosismo.

Pesci, domenica interessante per organizzare e fare, anche se con qualche “spina nel cuore”, perché lo sai che ci sono dei pianeti opposti. Non tutto è chiaro e, soprattutto in questo periodo, hai bisogno di ritrovare riferimenti importanti. Tutto è sostenibile, purché si esca dalla noia e dalla ripetitività che di recente alcune giornate hanno portato nella tua vita. Attenzione nei rapporti con Gemelli e Vergine, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Questa fase dell’anno permette di ricostruire alcune certezze sulla base di una profonda autocoscienza: in questo momento, devi analizzare anche se, in passato, hai commesso qualche errore, anche involontariamente.

