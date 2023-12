Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 dicembre 2023/ Flop in amore per il Sagittario, l’Acquario decide di una storia

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario è risentito per un no ricevuto, il Capricorno ha una bella Venere per i nuovi amori

Sagittario, più ci avviciniamo alla fine del mese e meglio andrà. L’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che, dal punto di vista emotivi e relazionale, ci sono delle piccole preoccupazioni, perché soprattutto chi non si sente ammirato e ha ricevuto un no in amore, non si dà per vinto. Le questioni di lavoro sono favorite da Marte nel segno che vi rende battaglieri! Chissà cosa vi inventate con questo cielo così movimentato. Se avete un’attività indipendente, collaboratori e soci sono da scegliere con attenzione. Opportunità in arrivo!

Capricorno, le prove non finiscono mai e “gli esami non finiscono mai”, come recitava il titolo di una commedia di Eduardo, e questa può essere la summa della vita del Capricorno, perché ci sono sempre tante cose da fare! Non mancano opportunità di avanzare e dare prova del proprio talento e, addirittura, chi ha un’attività in proprio, potrebbe ricevere delle conferme. Per le storie che nascono adesso, ottime chance con Venere favorevole! I cuori solitari potrebbero fare un incontro molto speciale, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox. C’è chi pensa al matrimonio o alla convivenza e per chi ha già dato, da questo punto di vista, studierà un progetto importante che riguarda la casa o un trasferimento, da completare entro la metà del prossimo anno.

Acquario, le collaborazioni perdono quel tono di sfida che non aiutano a lavorare bene con gli altri soci o collaboratori ed è un periodo di piccole soddisfazioni. Dal punto di vita sentimentale non c’è tempo per amare, perché bisogna pensare a tutte le questioni di carattere pratico ancora in sospeso, oppure ci sono dei dubbi: dipende dalle singole situazioni. Questo è anche il momento giusto per decidere le sorti di una storia, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, questo è un periodo appagante che consente di sentirsi parte dei nuovi giochi che avvengono nel mondo del lavoro e non solo: tutto questo grazia a una Venere intrigante, per l’Oroscopo di Paolo Fox. Un po’ di nervosismo c’è: non è escluso che si discuta, con un socio o un collaboratore, e che ci si senta lontani da un progetto che è partito in un modo e sta diventando completamente diverso da come lo si immaginava. Marte e Sole dissonanti, di fatto, parlano di piccole tensioni, però bisogna essere forti e andare oltre. Questo cielo è interessante per i giovani in cerca di un’occupazione e per chi vuole cambiare mestiere: la positività non può mancare! L’amore è sempre favorito e, addirittura, c’è chi, dopo un lungo periodo, capirà di avere a che fare con la persona giusta oppure farà un incontro speciale.

