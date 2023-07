Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 luglio 2023/ L’Acquario vorrebbe far tabula rasa, giornata faticosa per i Pesci

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario stia attento alla Luna, Marte riavvicina il Capricorno a chi ama

Sagittario, più andiamo avanti e più è evidente che sei pronto a rivoluzionare tutta la tua vita. Attenzione solo oggi, perché abbiamo una Luna un po’ particolare e quindi bisogna per prima cosa evitare le imprudenze e poi ricordare che queste stelle sono sì favorevoli all’amore, ma per un amore ricambiato! A volte il Sagittario, desideroso di avventure, si lancia in spedizioni passionali non sempre certe. Tra l’altro adesso si verificherà anche la tenuta di un legame: chi si ama davvero andrà avanti, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, il weekend in arrivo dovrà essere gestito con molta attenzione, perché bisognerà ritrovare la pace interiore. Se poi questa serenità dipende anche dal partner, meglio così. Questo nuovo transito di Marte, attivo dal 10, riavvicina le persone che sono state troppo lontane e per quelli che non sono sposati o non convivono, il 2023 è un anno di grandi scelte, afferma l’Oroscopo di Paolo Fox, e da ottobre, si potrà iniziare a pensare a qualcosa di molto concreto. Tutte le storie basate su meccanismi non ancora chiariti vanno abbandonate, invece le storie che funzionano vanno potenziate.

Acquario, sono giornate altalenanti in cui si ha voglia di ripartire da zero. Ogni tanto nella tua vita si propongono dei cicli: momenti in cui si distrugge tutto per poi ricostruire. Bisogna solo essere accorti, perché Giove dissonante non permette proprio di fare i folli e non bisogna rovinare tutto per motivi banali. Incontri piacevoli comunque, per la giornata di oggi, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, decliniamo positivamente verso una domenica importante, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox: le coppie che state in crisi possono farsene una ragione e sarà più facile relazionarsi agli altri perché il sorriso non manca. Questa giornata, con la Luna storta, è solo molto faticosa e siccome la temperatura è quella che è e tu potresti anche avere tante cose da fare, il consiglio è di agire con meditazione e calma, senza precipitare gli eventi.

