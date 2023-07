Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 luglio 2023/ Il Capricorno dovrà fare dei tagli, viaggi ok per il Sagittario

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario dovrebbe fare subito un bel viaggio, il Capricorno tagli rapporti inutili

Sagittario, bello questo cielo con Mercurio favorevole: l’avventura è il tuo pane quotidiano e sarebbe auspicabile fare un bel viaggio entro il 28 e incontrare gente simpatica. Le giornate che arrivano, dal 17 al 23, saranno utili anche se devi concordare qualcosa di importante per il futuro, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Nervosismo in agguato, con Marte dissonante, per i nati di fine novembre.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 luglio 2023/ Leone Re dello zodiaco, la Vergine finalmente vede un po' di luce

Capricorno, chi ti ferma più? Adesso abbiamo un cielo veramente importante e chi non è con te è contro di te. Qualche taglio sarà necessario: rapporti che non servono o situazioni che ti fanno perdere tempo, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox. Sappiamo che il Capricorno è un “ottimizzatore”: parla poco, dice cose molto pungenti e non ama gli sproloqui. Forse adesso, soprattutto entro domenica, dovresti essere molto chiaro con una persona che deve fare delle scelte. Le coppie che sono ufficiose potrebbero diventare ufficiali in vista dell’autunno. Incontri sempre intriganti.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 luglio 2023/ Ariete e Toro hanno Mercurio alleato per risolvere problemi

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario alle prese con chi è contro come i pianeti, i Pesci oggi fanno ancora fatica

Acquario, sei diventato il “bastian contrario” dello zodiaco. Un po’ lo sei da sempre, ma in questi giorni sembra quasi che ti accusino di cose che non hai detto o ti devi giustificare di cose che non hai fatto: insomma, qualche problema c’è. D’altronde queste opposizioni planetarie restano in ballo e e in amore ci vuole attenzione. Una persona potrebbe essere delusa dai tuoi comportamenti, ma non è detto che anche tu non sia deluso da come si sta comportando qualcuno, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 luglio 2023/ L'Acquario vorrebbe far tabula rasa, giornata faticosa per i Pesci

Pesci, questa è una giornata un po’ faticosa. Si spera che il 7, 8 e 9 luglio ci sia già stato un premio! Oggi e domani ci sarà qualche fastidio o ripensamento, ma domenica sarà una giornata premiata dalla Luna in buon aspetto. Piccole preoccupazioni riguardano il lavoro, più che altro l’organizzazione di qualcosa che andrai a fare da settembre. Con Giove favorevole e Saturno nel segno, vai lontano, non preoccuparti, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox!











© RIPRODUZIONE RISERVATA