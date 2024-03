Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 marzo 2024/ Sagittario e Acquario si annoiano: il cielo aiuta a divertirsi

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario vorrebbe fuggire, il Capricorno agisca entro domenica sera

Sagittario, le emozioni sono particolari, ma la Luna è in opposizione. Chi soffre la routine si annoia, c’è poi chi non è stato bene e prova a reagire: quando le cose diventano complicate, nel Sagittario aumenta la voglia di essere libero. In questo fine settimana saranno molti i nativi del segno che vorranno stare un po’ da soli, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, non chiudere le porte ai sentimenti, ma è sempre importante valutare con chi si ha a che fare, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Questa è una buona giornata per il recupero, ma attenzione a domenica sera che avrà la Luna dissonante: se devi agire in amore o sul lavoro, cerca di farlo entro le prossime ore.

Acquario, Luna positiva, Venere interessante e Marte è nel segno: c’è una buona energia! Chi non si sente motivato è perché è un po’ stufo delle solite cose. Segni come il tuo, i Gemelli e il Sagittario, si annoiano molto facilmente. Se avete a che fare con questi segni, inventatevi qualcosa da fare di diverso, invece con Toro, Leone e Scorpione, potrebbero esserci cose da risolvere. In amore, non avere freni, se sei single, insiste l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, Venere nel segno accende un faro sui sentimenti, quindi se c’è un rapporto che non va, emergeranno le criticità: è la particolarità di questo pianeta, il cui effetto è positivo, ma può far scoprire qualche problema, affinché possa essere risolto, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Marte arriverà da te il 22 ed entro la fine del mese ci sarà una decisione da prendere dal punto di vista lavorativo. Cura il fisico!











