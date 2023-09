Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 settembre 2023/ Sagittario e Acquario hanno una bella Luna favorevole

Oroscopo Paolo Fox: pianeti belli per il Sagittario, per il Capricorno oggi è un po’ fiacca

Sagittario, abbiamo una buona Luna e Giove attivo: tutti pianeti che ti responsabilizzano e ti vogliono bene. Se hai una persona di riferimento al tuo fianco, con Venere favorevole le stelle premiano proprio le relazioni. Se ci sono storie in bilico, perché Saturno dissonante potrebbe creare delle problematiche soprattutto con Vergine e Pesci, bisogna chiarire cosa c’è che non va. Comunque questo periodo è importante anche per iniziare a pensare agli inizi della prossima settimana che metteranno in gioco nuove strategie e anche la possibilità di mettersi alla prova, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, si parte con un po’ di fiacca e poi si recupera: da lunedì avremo un cielo migliore. Questa è una giornata in cui bisogna provare a vincere delle sfide: sembra quasi che tu non abbia oppositori, in questo momento, perché Sole, Giove, Mercurio, Saturno tutti favorevoli al tuo segno dicono che stai vincendo e, se non fosse così, vuol dire che giochi troppo nelle retrovie. Sfida il destino, con passionalità e intelligenza, e non avrai problemi, anche in amore, incoraggia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario, che tu voglia fare una vita insolita e originale a tutti i costi lo sappiamo, però adesso questa voglia di emergere e fare cose che gli altri non fanno potrebbe diventare un problema, perché se mancano le risorse e si gioca un po’ troppo d’azzardo, si rischia di non avere subito delle conferme. Ecco perché l’Oroscopo di Paolo Fox dice da tempo che l’Acquario vive un po’ nel caos: anche chi ha confermato un accordo di lavoro è probabile che, con questa scelta, abbia scontentato qualcun altro. La Luna è favorevole, ma in amore ci vuole ancora prudenza.

Pesci, sono giornate di lotta e discussioni e l’Oroscopo di Paolo Fox lo aveva già spiegato tempo fa: settembre è un mese che porta delle provocazioni, perché forse ci sono delle persone che non sono d’accordo con te. Cosa fare in questi casi? Farsi scivolare le cose addosso è la cosa migliore da fare. Questo Mercurio in opposizione potrebbe portare anche una visione particolarmente critica dell’amore: il consiglio è quindi di avere la massima prudenza, soprattutto nei prossimi giorni.











