Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 gennaio 2024/ Rimonta per Acquario e Pesci: il cielo si rasserena

Oroscopo Paolo Fox: grinta e ottimismo per il Sagittario, il Capricorno oggi ha la Luna storta

Sagittario, piano piano ritrovi una buona energia: Venere è ancora nel tuo segno e ci resterà fino al 23. Quello che è positivo di questo cielo è non solo la grinta, che nel tuo caso è una caratteristica peculiare, ma anche l’ottimismo che torna. Con questo Saturno dissonante, delle preoccupazioni ci sono, se fai da tempo lo stesso lavoro, ti sei stancato e vorresti cambiare. Bisognerebbe mettere una pietra sopra a problematiche legate agli ultimi tempi e soprattutto recuperare forza fisica, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, assolutamente interessante questo cielo che l’Oroscopo di Paolo Fox vi incoraggia a sfruttare. È vero che oggi la Luna è contraria, quindi qualche piccolo ritardo può esserci, ma se guardiamo le stelle di fine mese e inizio febbraio, abbiamo veramente tanta forza in più. Attenzione quindi a impostare bene questo periodo e chi ha già fatto delle richieste nel passato avrà successo. L’amore può essere più presente!

Oroscopo Paolo Fox: grande ripresa per l’Acquario, premio in arrivo per i Pesci

Acquario, ritrovi grinta e voglia di fare. Chissà che un progetto, anche sperimentale, nato alla fine di novembre e agli inizi di dicembre, non diventi una costante. L’Oroscopo di Paolo Fox non può dire che tutto vada liscio come l’olio, perché abbiamo sempre quel Giove che punzecchia, con qualche questione economica da risolvere, però ci sono delle situazioni che adesso possono essere caldeggiate, come, per esempio, in amore: le stelle premiano i contatti e soprattutto i rapporti che non sono minati dalla gelosia e dal possesso.

Pesci, molti dovrebbero dimenticare gli inizi di gennaio. Adesso arriva un piccolo premio, tra fine gennaio e gli inizi di febbraio, soprattutto per chi ha un’attività in proprio. Dipende ovviamente da quello che è stato impostato nel passato, però c’è una soddisfazione dietro l’angolo e bisogna ritrovare qualcosa di bello come la voglia di fare e rimettersi in gioco. Entro maggio devi farti riconfermare un progetto o un programma e le stelle del periodo alimentano bene anche le relazioni. Solo con Sagittario e Gemelli possono nascere delle conflittualità, ma anche da questo punto di vista, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox, dopo il 23, le cose andranno meglio: chi ha delle baruffe in corso, farebbe meglio a tergiversare e affrontare le situazioni più spinose a fine mese, se possibile.











