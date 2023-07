Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 luglio 2023/ Grandi progetti ancora in embrione per Sagittario e Capricorno

Oroscopo Paolo Fox: amore top e attese sul lavoro per il Sagittario, il Capricorno lavora tanto

Sagittario, questo segno zodiacale, che si concede ed è sempre molto generoso, adesso potrebbe avere in mente più di una persona, soprattutto se è single. Questo è un cielo molto forte per i sentimenti, mentre dal punto di vista lavorativo tutto è rimesso in gioco, dice l’Oroscopo di Paolo Fox: tu sei una persona che non vuole passare inosservata, però è molto probabile che, con Saturno dissonante, tu stia aspettando che le acque si tranquillizzino, prima di fare una scelta. Potresti essere rimasto deluso, se qualcuno ti aveva promesso qualcosa che poi non si è realizzato.

Capricorno, questa settimana è partita in maniera forse un po’ sbandata, forse perché non riesci “a dare i resti a tutti”, nel senso che questo è un momento in cui è difficile fare tutto quello che hai in mente: non perché tu non sia capace, ma perché ci sono troppi stimoli. Addirittura c’è anche un bel progetto molto ambizioso, come sei tu, per una crescita che, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, potrà arrivare nei prossimi mesi. La famiglia conta molto, anche se sono molti i Capricorno che, ultimamente, si sono dovuti allontanare da un amore o comunque sono stati meno presenti, perché lavorano troppo e perché quest’anno, con Giove e Saturno favorevoli, hanno deciso di portare avanti un grande progetto.

Oroscopo Paolo Fox: discussioni di coppia per l’Acquario, Saturno porta rigore ai Pesci

Acquario, le coppie possono discutere anche per motivi banali. Nelle convivenze, possono nascere conflitti su chi deve fare le cose e magari anche dei rimproveri per chi non le fa. Un po’ di attenzione con i soldi, perché Giove dissonante parla di situazioni particolari. L’Oroscopo di Paolo Fox chiede a tutti i nativi del segno di riflettere bene su quali siano le condizioni da impostare per l’immediato futuro e, in amore, qualche controversia sarà da sanare il prima possibile.

Pesci, se stai aspettando una risposta, se hai un progetto in vista dell’autunno, non ti scoraggiare proprio adesso, perché queste sono stelle molto importanti, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox. Dopo tante esperienze che tu hai vissuto in maniera piena, perché sei una persona che si concede totalmente, nel tuo cuore è rimasto tanto e hai voglia di crescere e di recuperare. Saturno rappresenta il passato e un progetto interrotto molto tempo fa e il pianeta nel segno porta anche rigore, ma un rigore positivo che ti permette di andare lontano.

