Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 marzo 2024/ Il Capricorno ha la Luna storta, grande cielo per i Pesci

Oroscopo Paolo Fox: cautela in amore per il Sagittario, il Capricorno ha due “giornate no”

Sagittario, sei sollecitato da tanti pianeti e dovresti ora circondarti da collaboratori che ti sostengano. I sentimenti necessitano di più certezze e se sei interessato a mantenere un rapporto, evita strapazzi, almeno fino ai primi di aprile, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox, soprattutto se hai a che fare con Gemelli o Vergine: due segni che per te sono spesso gioie e dolori.

Capricorno, oggi c’è la Luna in opposizione che non consente di esagerare. Sei ambizioso e lavori tanto, se sei appassionato a ciò che fai, ma queste 48 ore sono un po’ pesanti e potresti riversare agitazione in amore, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: voglia di cose nuove per l’Acquario, amore e lavoro al top per i Pesci

Acquario, progetta un bel weekend! Hai idee chiare da qualche tempo, rispetto a prima, ma bisogna capire cos’è successo negli ultimi mesi nei sentimenti: le coppie che hanno avuto un riavvicinamento sono usciti dai problemi, ma l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che molti nativi del segno abbiano la necessità di vivere relazioni nuove e provare altre situazioni. Novità in arrivo!

Pesci, l’inizio della settimana è notevole: Venere è nel tuo spazio zodiacale, ma anche la Luna è favorevole. Opportunità sul lavoro e decisioni importanti. Sono in arrivo settimane molto fruttuose. Inoltre, dal 22, Marte arriverà nel tuo cielo: grande voglia di agire e di progettare. Non ti isolare adesso e prova a capire il da farsi, perché i desideri concreti e realistici potranno essere esauditi con questo cielo. Le relazioni amorose che nascono ora hanno buone prospettive: qualunque tipo di rapporto andrà bene, anche soltanto un’avventura senza impegno potrà dare soddisfazione, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

