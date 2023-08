Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 agosto 2023/ Trigono della Luna splendido per l’Acquario, i Pesci lottano

Oroscopo Paolo Fox: buona la Luna per Sagittario che invece è storta per il Capricorno

Sagittario, giornata da sfruttare con la Luna in buon aspetto. Se tutto è un po’ più complicato da qualche tempo, forse è perché, nell’ambito del lavoro, non ci sono grandi risposte: tutto sta cambiando, nonostante la tua volontà di mantenere ogni cosa ferma. Avrai già notato che è aumentata la tua intransigenza e instabilità: questo dipende anche dalle persone che hai attorno. Se il lavoro pone dei punti interrogativi o quantomeno una revisione del proprio ruolo, questo è un cielo che dice: “Via libera all’amore!”. Le nuove storie convincono e le amicizie affettuose possono diventare qualcosa di più, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, se queste giornate sono caotiche, perché sabato e domenica avrai la Luna storta, non è perché tu non hai programmato delle cose che poi sono capitate e non è neanche perché ti manca la pazienza. In realtà, in questi giorni, ti sei caricato di impegni e pensi di dover fare sempre di più: attenzione a non tirare troppo la corda, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox! È un periodo di grandi innovazioni e il 2023 rappresenterà un punto fermo, per i giovani, per chi vuole cambiare lavoro e per chi è tornato a fare delle cose che aveva abbandonato. Liberarsi di un peso, in questo weekend, sarebbe opportuno.

Acquario, questo fine settimana ti dà maggiore serenità: abbiamo una Luna in trigono, quindi qualcosa di più, ed è un ottimo cielo per progetti che riguardano il futuro, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Anche se tu non vuoi vivere di tappe fisse e schemi logici, perché sei una persona rivoluzionaria e pronta ad accogliere le sorprese, un po’ di chiarezza la vorresti nell’ambito del lavoro e qui potresti anche tu avere dei dubbi: se continuare o no un progetto e se fare delle cose oppure lasciarle andare. Chiediti che cosa sai e vuoi fare e, sulla base di ciò, mettiti in gioco. Per i sentimenti, questo è un cielo che non dà giusto spazio all’amore e potrebbero esserci anche dei momenti di stop già vissuti. Tuttavia il weekend aiuta un recupero.

Pesci, giornate che confondono, perché ci sono delle persone attorno a te in disaccordo e quindi questo è un periodo di competizioni, di braccio di ferro tra ex, con un capo, se vuoi cambiare gruppo, ruolo o mansione. Calma e sangue freddo: passato Ferragosto, si può già pensare a qualcosa di nuovo, ma non farti coinvolgere in situazioni che possono comportare stress. Questo è un weekend da vivere a livello sentimentale in modo positivo e, per quanto riguarda il futuro, sarà necessario capire che, ogni tanto, nella tua vita, si ripropongono dei cicli, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Possibilità di recupero di progetti abbandonati tempo fa.











