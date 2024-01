Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 gennaio 2024/ Di chi ti fidi Capricorno? I Pesci hanno le idee chiare

Oroscopo Paolo Fox: periodo fertile per il Sagittario, i Capricorno valuta le collaborazioni

Sagittario, momento importante per far vedere le proprie capacità: se hai un’idea, mettila in pratica! Fatti aiutare, se ci sono persone che possono sostenerti in un progetto e accetta il loro punto di vista. Venere è splendida in questo momento, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, e questo primo mese dell’anno parte già molto bene, con la prospettiva di una forte concentrazione dei pianeti nel tuo segno a febbraio. Favorite le nuove situazioni lavorative.

Capricorno, è un periodo di grandi progetti e i più fortunati ovvero i più volenterosi, chiudono il 2023 con una buona situazione astrologica. Forse ancora con delle situazioni in sospeso. Per la casa e per il lavoro, ma non è un periodo di fermo. Come l’Oroscopo di Paolo Fox ha spiegato negli ultimi tempi, sai di dover fare cose importanti e puntare su poche ma decisive persone, perché non sei il tipo dalle mille conoscenze e occasioni da cogliere al volo, ma tu di solito ti riferisci solo a una o comunque poche situazioni che contano. Ecco perché, in questi giorni stai valutando con attenzione quello che provi. Recupero psicofisico già da domani.

Acquario, sei ribelle e lo sei stato a dicembre. Molte coppie hanno vissuto un momento di crisi, il mese scorso. Adesso bisogna andare oltre, perché gennaio è il mese delle grandi partenze, presto anche Venere, entro marzo, sarà attiva, semmai bisogna capire cosa accadrà nel lavoro: anche chi fa da anni lo stesso progetto o la stessa mansione, cambierà. L’Oroscopo di Paolo Fox ne parlerà meglio tra maggio e giugno.

Pesci, Saturno ha creato una sorta di maggiore determinazione in amore e sul lavoro. Se prima subivi le circostanze esterne del destino, da qualche tempo proprio tu hai ripreso le redini della tua vita in mano e determinato il tuo futuro. Hai detto basta a situazioni che non vuoi più vivere e hai puntato su cose più promettenti: stai cercando di ritrovare un buon equilibrio. L’amore non è collegato a stelle molto attive, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, però con la fine del mese ci sarà un cambiamento molto importante.

