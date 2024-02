Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 febbraio 2024/ Prima il piacere, Capricorno! I Pesci aspettino Mercurio

Oroscopo Paolo Fox: meglio il pomeriggio del mattino per il Sagittario, il Capricorno si dedichi all’amore

Sagittario, la giornata sarà migliore dal pomeriggio in poi. I Sagittario insoddisfatti sono quelli che, provenienti da una fase difficile, non sanno bene cosa vogliono e quelli che sono imbrigliati in una routine dalla quale non riescono ad uscire. L’amore è molto favorito e potrebbe diventare una cosa importante, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, è vero che prediligi il dovere al piacere, ma in questo weekend inverti la tendenza e dedicati al piacere di una relazione o di un amore che potrebbe riprendere quota. Gli altri ritengono che tu sia di ferro, mentre invece hai anche tu delle fragilità: dai ascolto alle emozioni, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: nuove opportunità per l’Acquario, i Pesci hanno la testa tra le nuvole

Acquario, potresti aver cambiato totalmente punto di vista. È normale perché l’Acquario spesso cambia radicalmente la consapevolezza, le cose da fare e anche le amicizie. Tu che non disdegni la vita giorno per giorno, potresti trovare delle novità, utili per il futuro, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Se ritieni che qualcuno non sia proprio incline a collaborare con te, mettila in riga.

Pesci, questa fine di febbraio è importante per gli incontri , con Mercurio che da venerdì sarà nel tuo spazio zodiacale. Hai un po’ la testa tra le nuvole, ma non prendertela, perché sei governato da Nettuno, il dio dei sogni, quindi vivi anche in un mondo tutto tuo, un rifugio in cui spesso ti rinchiudi per distaccarti dalla dura realtà. Entro la fine di maggio, l’Oroscopo di Paolo Fox ti assicura piccoli o grandi successi. L’amore sta recuperando, rispetto all’inizio del 2024.

