Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 marzo 2024/ Due giorni irritanti per l’Acquario, i Pesci si rivelano razionali

Sagittario, è un sabato un po’ sottotono, perché è particolarmente concentrato sul perché di un sentimento. È Venere che ti sta chiedendo se sei soddisfatto di ciò che stai vivendo, ma aprirà le porte alle rivelazioni, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, un sabato migliore della settimana appena trascorsa (lo sarà anche domenica). Marte e Venere sono favorevoli e le relazioni con persone del tuo stesso segno, con i Pesci e con lo Scorpione sono più stimolanti. Ritroverai una bella forza nella complicità di progetti in comune. Alcuni progetti sono da rivedere e l’Oroscopo di Paolo Fox mette in guardia dai primi dieci giorni di aprile perché dovrai discutere di questioni spinose: anticipa i tempi, se puoi.

Oroscopo Paolo Fox: giornate provocatorie per l’Acquario, i Pesci sono più realisti

Acquario, decisioni per il futuro. Attento a persone che vogliono provocarti, soprattutto domani: all’Acquario se non piace stare in un certo ambiente cambia aria. L’amore è importante in questo momento, tuttavia non dev’essere carico di gelosia o assillante, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, Marte e Saturno nel segno spingono verso una rivoluzione della tua esistenza e ti regalano una bella creatività. A dispetto della tua natura sognante ed emotiva, in questa fase sei molto razionale, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, e questo può agevolarti soprattutto nelle questioni lavorative. Oggi, tuttavia, non è bene creare troppi dissidi: se ci sono discussioni da fare, scegli domani.

