Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 gennaio 2024/ Capricorno al top e i Pesci guadagnano un punto dal karma

Oroscopo Paolo Fox: nuovi progetti sono favoriti per il Sagittario, il Capricorno si dedichi ai sentimenti

Sagittario, se hai progetti nuovi, non sbagli! Questo periodo è favorito per le nuove idee e, in particolar modo, la giornata di oggi che è davvero interessante. Oggi è la giornata giusta per le idee speciali! Anche il fatto di mettersi in gioco in altre città, paesi o situazioni sarà un’opzione che considereranno molti nativi del segno, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, lavoro, casa, famiglia: tutto è pressante e molti nativi del segno penseranno che c’è troppo da fare. Tuttavia, i Capricorno non sanno stare fermi, quindi se in questo momento, per la buona posizione di Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno, ci sono troppi input, è molto positivo! In amore, qualcuno che è single da tempo potrebbe pensare che proprio l’amore sia un inganno: cercate l’amore e se avete litigato precedentemente, potreste essere inclini a un riavvicinamento o un accomodamento, se ne vale la pena. I pianeti sono anche importanti per il lavoro, dove è possibile progettare qualcosa per il prossimo futuro. La parte centrale del 2024 sarà molto creativa, ma le idee andranno impostate da adesso. Oggi, la giornata va dedicata ai sentimenti e all’amore, incoraggia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario, devi fare qualcosa di più nel 2024: la seconda parte dell’anno ti darà la possibilità di mettere in atto nuovi progetti. Hai tutto il tempo per pensarci al meglio e febbraio, marzo, aprile e maggio saranno fondamentali anche per metter in atto cambiamenti radicali. L’Acquario è solito rimettere in gioco tutta la propria esistenza, se si tratta di attuare nuove idee, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox. Tutto questo è valido anche in amore, che avrà il suo apice a febbraio.

Pesci, probabilmente hai già avuto il tuo tornaconto per un’ingiustizia perpetrata ai tuoi danni in passato. Le difficoltà in amore non si eliminano con un colpo di spugna, ma si può vivere qualcosa di nuovo e una bella emozione pervade la tua vita, in questo momento. È ora di condividere quello che senti. Piccole o grandi novità sono possibili in campo lavorativo: una bella notizia potrebbe arrivare entro il 10 febbraio, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.











