Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 marzo 2024/ Il Sagittario ha i nervi a fior di pelle, scelte per il Capricorno

Oroscopo Paolo Fox: discussioni per il Sagittario, il Capricorno si prepara a chiarire molte cose

Sagittario, è un cielo stressante. Cerca di non recriminare troppo con chi ti circonda, anche se Venere fa sì che tu chieda molto sia a te stesso sia agli altri. L’importante è non trovare nessuno che ti sbarri la strada perché, come l’Acquario e i Gemelli, sei tra i segni zodiacali che non tollerano abusi. Diatribe legali da analizzare: il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di intraprenderle o portarle avanti soltanto se strettamente necessarie.

Capricorno, ci saranno delle decisioni da prendere tra l’1 e il 12 aprile e riguarderanno collaborazioni e soci, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox: ci sarà da battagliare, quindi il consiglio è di anticipare un po’ i tempi, perché il cielo è più favorevole, soprattutto grazie a Venere che illumina positivamente i ragionamenti. Inoltre, tutti i nativi del segno che stanno vivendo relazioni ambigue, se non avranno ciò che desiderano, taglieranno i ponti di netto e non vorranno più saperne di qualcuno o di una condizione, proprio ad aprile.

Acquario, è un momento incandescente in cui sei indeciso su quale percorso seguire. Lascia perdere persone per cui non vale la pena di soffrire. A febbraio, probabilmente, hai incontrato una persona di grande interesse: se hai portato a termine il tuo desiderio d’amore bene, altrimenti vai avanti. È stata Venere a indicarti l’importanza di una persona, perché è stata diverso tempo nel tuo segno. Novità positive per il lavoro che però si concretizzeranno dal mese di giugno: segui le opportunità del momento, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, questa domenica è di grande ripresa, dopo un paio di giornate un po’ pesanti. In questa fase le tue intuizioni sono all’apice: sogni premonitori, sguardi rivelatori fanno sì che tu abbia idee vincenti. Il romanticismo, la creatività e la tua anima da poeta saranno potenziati in questa giornata: dimentica le intolleranze delle ultime ore, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.











