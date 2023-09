Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 settembre 2023/ Pensieri per il futuro per il Sagittario, l’Acquario si sfoghi

Oroscopo Paolo Fox: non tutto va come si vorrebbe per il Sagittario, il Capricorno trae forza dalla Luna

Sagittario, le tue carte vincenti sono la creatività e l’ottimismo. I Sagittario hanno spesso fortuna nella vita perché si lanciano nelle situazioni, anche in maniera abbastanza incosciente, però la vita è anche fatta di decisioni lampo e qualcuna di queste scelte fatte nel passato, probabilmente non ha soddisfatto, rivela l’Oroscopo di Paolo Fox. Su tante possibilità comunque, almeno una va avanti e questo è un periodo molto importante per rinnovare l’aspetto lavoro o iniziare a pensare a qualcosa di diverso da fare nel 2024. Resta un po’ particolare la situazione a livello sentimenti: se c’è una crisi, bisognerebbe cercare di superarla.

Capricorno, ancora la Luna nel segno e tanta forza. I rapporti d’amore andrebbero gestiti con attenzione: tu sei di poche parole e di molti fatti e chi sta con te deve abituarsi a pensare a una persona che arriva nel momento del bisogno. In particolare: no alle smancerie, no alla gelosia eccessiva e sì a un rapporto maturo e razionale che, tra l’altro, se è iniziato da tempo, entro pochi mesi potrà decollare e diventare qualcosa di più, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario, troppa agitazione in questi ultimi giorni e anche questa domenica parte in maniera un po’ strano a livello fisico: forse c’è qualche piccolo malessere passeggero. Hai bisogno di sfogarti e parlare. I nuovi progetti, sulla carta, sono complicati da gestire: c’è Giove contrario, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox e dovresti cercare qualche accomodamento. Insomma, è vero che “il pericolo è il tuo mestiere”, ma attenzione a non strafare.

Pesci, le giornate in arrivo permettono di concludere un accordo, con la Luna è in buon aspetto. Mercurio opposto trascina per le lunghe alcune trattative che però alla fine si concluderanno: entro ottobre avrai qualcosa di più ed entro novembre più certezze, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. L’amore ha bisogno di una fase di riflessione, soprattutto per chi ha legami con Vergine, Sagittario e Gemelli: questa potrebbe essere la giornata giusta per chiarire cosa c’è che non va.

