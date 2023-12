Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 dicembre 2023/ Bando alla malinconia Capricorno! Luna difficile per i Pesci

Oroscopo Paolo Fox: forse il Sagittario ha qualche obbligo che non gli va, il Capricorno tira le somme dell’anno

Sagittario, questo Natale nasce con Mercurio e Marte nel segno, ma avrà una Luna un po’ strana. L’Oroscopo di Paolo Fox spera che tu non sia obbligato a fare cose che non ti piacciono: il Sagittario è il segno della libertà e soprattutto vuole fare sempre quello che decide. Forse c’è qualche convenzione od obbligo da rispettare? Fai il punto della situazione e ricorda che proprio i sentimenti saranno i protagonisti dei prossimi giorni.

Capricorno, a volte, alla fine dell’anno, ti isoli per capire quello che hai fatto negli ultimi 12 mesi, m anche per intuire quello che devi portare avanti e ciò che invece va abbandonato. Venere è favorevole e Giove e Saturno sono amici: è un cielo di tutto rispetto, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox! Eventuali momenti di tensione e malinconia andranno superati. In amore, da questa sera puoi fare di più.

Acquario, visto che ti piace sperimentare e che borbotti quando fai le solita cose, inizia a pensare a quello che di bello potrà nascere nel 2024. Nelle indicazioni generali dell’anno, l’Oroscopo di Paolo Fox ha spiegato che i mesi di grande fervore saranno quelli da maggio in poi: anche se stai facendo da tanti anni lo stesso lavoro e vedi la stessa gente, c’è un rinnovamento dietro l’angolo.

In amore questa sera sarai più disponibile e, addirittura, dal 29 ancora di più: se il Natale è tranquillo, Capodanno potrebbe essere addirittura elettrico! Cerca di organizzare per tempo un incontro piacevole. Chi ha avuto a lungo l’amore lontano, lo incontrerà finalmente in questi giorni.

Pesci, Natale è di lavoro, per qualcuno, e forse ci sono dei ritardi da colmare. Se ci sono stati disagi nella coppia, non bisogna sollevare polemiche proprio in questo giorno: per colpa di una lontananza o di una discussione, si rischia di arrivare alla fine dell’anno con qualche dubbio di troppo, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Natale diverso da quelli passati? Ci sono altri riferimenti attorno? Cerca di dimenticare tristi trascorsi e concediti una giornata che, anche se un po’ velata dalla quadratura della Luna, alla fine porterà un piccolo regalo anche a te.











