Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 gennaio 2024/ Rivoluzione Acquario e il Capricorno è il più fortunato

Oroscopo Paolo Fox: amore al top per il Sagittario, il Capricorno è forte

Sagittario, quelli che hanno un’attività indipendente, avventurosa e stimolante sono i Sagittario più contenti, perché detestano la routine o ciò che è troppo conforme alla massa. L’inizio del mese, con Venere favorevole, dovrebbe aver portato un sentimento e anche ora il pianeta si trova in posizione amica. L’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che venerdì sarà un giorno utile per comprendere qual è l’andamento di un amore.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 gennaio 2024/ I Gemelli escono dalle grinfie di Venere e il Cancro è un po' giù

Capricorno, le tue capacità sono supportate da tanti pianeti favorevoli. Naturalmente gli astri da soli non sono sufficienti a procurare il successo, puntualizza l’Oroscopo di Paolo Fox: sono le tue qualità che, grazie a situazioni fortunate e buone sensazioni, ti permettono di volare alto. Il tuo impegno può essere massimo solo se credi in ciò che fai e, in questo periodo, è impellente scegliere i percorsi migliori da seguire ed evitare azzardi. Il cielo favorisce i creativi o coloro il cui lavoro è influenzato dal consenso: Marte, Mercurio e Venere sono nel segno, mentre Giove e Saturno sono in ottimo aspetto. Sei forte!

Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 gennaio 2024/ L'Ariete è nel caos e il Toro ha molti pianeti a favore

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario sta per avere una concentrazione esplosiva di pianeti, i Pesci risalgono la china

Acquario, l’Oroscopo di Paolo Fox annuncia buone novità e sprona i nati Acquario a darsi da fare, perché a febbraio ci saranno Marte e Venere nel segno che raggiungeranno il Sole che è già lì con loro. Questo significa una grande rivoluzione che può investire sia la sfera amorosa sia quella lavorativa. Le condizioni possono cambiare per chi da anni porta avanti lo stesso progetto ed è probabile che a maggio lo chiuderà o lo trasformerà. È facile essere insofferenti alle regole e agli impegni, in questo momento.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 gennaio 2024/ Il Leone ama il rischio e la Vergine riparte alla grande

Pesci, la fine di gennaio è più serena di quanto ci si sarebbe immaginati, dal momento che la partenza è stata difficile. Tieni d’occhio la gelosia, ma se c’è qualcuno che ti piace e che si è allontanato prova a ritrovarlo! I segni più promettenti per te in amore sono Scorpione, Cancro e Capricorno, che spesso ritornano nella tua vita. Dai spazio alle emozioni positive, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox!











© RIPRODUZIONE RISERVATA