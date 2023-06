Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 giugno 2023/ Il Capricorno continua a vincere e l’Acquario è incompreso

Mercurio oggi passerà nel segno del Cancro: è il transito nuovo nel cielo dell’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 27 giugno 2023, tratto da Radio LatteMiele. Tutte le novità per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: tanti bei pianeti per il Sagittario, il Capricorno è super impegnato in ciò che ama

Sagittario, abbiamo tanti pianeti interessanti, ma le cose non cadono dal cielo: sei tu che devi decidere cosa vuoi fare. I più giovani potrebbero iniziare un percorso di formazione in vista di un lavoro per l’autunno, con corsi e apprendimento. Tante persone si innamoreranno, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox! Venere aiuta le relazioni e le sensazioni speciali, ma attenzione a non innamorarsi di due persone contemporaneamente.

Capricorno, imposta le iniziative migliori, tanto sei tu al centro dell’attenzione di queste stelle. Molto dipende da quello che hai fatto nel passato e dalla tua età, ma l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che i Capricorno, quando fanno cose che amano, non mollano la presa. Non sei assorto e preparato quando ti impongono qualcosa che non vuoi portare avanti, ma se è una tua aspirazione quella che, in questo momento, stai gestendo, allora puoi muoverti con certezza di riuscita. Buone giornate per l’amore.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario viene un po’ disapprovato, il passato buono torna per i Pesci

Acquario, sei in una situazione un po’ strana, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Ci sono dei ritardi e forse devi risolvere anche un problema economico e personale. La situazione è particolare anche perché ci sono delle persone che ti chiedono il perché delle scelte che hai fatto: sono state azzardate? Molti ritengono di sì. Per l’Acquario però non esiste la logica e la razionalità, anche se in questo momento bisognerebbe tenere sotto controllo le spese e le questioni di lavoro. Qualche ritardo, qualche indecisione e l’amore paga pegno.

Pesci, il fatto che ci sia una forte tensione positiva ti spinge anche a recuperare progetti che avevi abbandonato da tempo. Questo Saturno riporta al passato ma in modo positivo: se qualcuno ti aveva deluso, potrai prenderti una soddisfazione e potresti appunto fare qualcosa che si era bloccato, non per tua volontà. Anche l’amore può diventare oggetto della tua attenzione , in questo periodo. Un accordo da sottoscrivere nel giro di pochi mesi è fattibile. Insomma, è un cielo di recupero: cerca di essere ottimista, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.











