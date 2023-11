Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 novembre 2023/ Cielo pieno di pianeti per il Sagittario, Pesci sotto stress

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario usi il raziocinio, una buona giornata per il Capricorno

Sagittario, non devi strafare, perché di nascita sei una persona irruenta e adesso ci sono tante stelle a favore: questo potrebbe farti credere di essere invincibile e di poter pretendere tutto ciò che desideri: segui la ragione e non l’istinto, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Le nuove strade che si aprono vanno valutate con molto realismo e questo resta un periodo molto importante per affrontare un problema e farsi venire in mente una nuova idea. Cambio di vita e, spesso, di luoghi di azione.

Capricorno, quando c’è confusione attorno, hai bisogno di metterti in un angolo, di restare in silenzio e di non ascoltare tutto il frastuono che ti circonda. Sappiamo che il Capricorno nasce con questa predisposizione alla meditazione che si rivela molto vantaggiosa, perché permette di affrontare i problemi, anche i più pesanti, con grande serenità, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Questa giornata di mercoledì funziona, perché vede un cielo utile per i contatti.

Acquario, dopo un inizio di novembre pesante, finalmente dal 22/23 hai iniziato nuovi progetti e i liberi professionisti lo sanno. Quelli che vivono nella creatività e nel settore dello spettacolo avranno certamente qualcosa di più, ma è uno spettacolo questo cielo, per l’Oroscopo di Paolo Fox! Perché questa settimana regala una verve molto particolare. Gli Acquario adesso pretendono molto e pretenderanno ancora di più a dicembre, soprattutto in amore: fase di verifica di alcuni legami.

Pesci, troppo stress maturato negli ultimi giorni e negli ultimi mesi e avresti bisogno di un aiuto che non arriva. Chi è solo dovrebbe accelerare i tempi, se vuole fare una conoscenza, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. È sempre molto difficile capire come la pensi, perché tu hai una grande sensibilità ed è difficile accostarsi alla tua natura così poliedrica e volubile. Il fine settimana sarà molto intrigante e dicembre permetterà anche di rivalutare una storia d’amore che, negli ultimi tempi, è stata messa da parte.











