Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 giugno 2023/ Sagittario e Pesci innamorati

Siamo alla fine del mese e il weekend sta per iniziare. Oggi la Luna è ancora in Scorpione al mattino e poi andrà in Sagittario. L’Oroscopo di Paolo Fox ci aggiorna sui transiti planetari per oggi, venerdì 30 giugno 2023, dalle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo le novità per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 giugno 2023/ Re Leone è invidiato e la Bilancia pensa positivo

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario è in forma e pensa all’amore, il Capricorno ha mille occasioni

Sagittario, punti di forza: relazioni e incontri, anche in vista dell’autunno. Intanto pensiamo all’amore: Venere parla di sentimenti importanti e della possibilità dio fare un piccolo o grande viaggio. Quando ti muovi, hai contatti con altre città e sei motivato, ti senti meglio. La ripetitività per il Sagittario è fonte di noia e la noia fa venire brutte idee, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 giugno 2023/ Gemelli festaioli e Ariete super impegnato

Capricorno, grande crescita! Quanto tempo perdi a sistemare i problemi che ti causano gli altri? Tanto, tanto tempo, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. I giovani potrebbero cominciare ora a lavorare e magari anche tornare in famiglia, se c’è stato un allontanamento tempo fa. All’interno di un’azienda può arrivare un nuovo compito: sai che questo è un anno in cui primeggi e dipende da quello che hai seminato. Comunque, dentro di te, torna una buona capacità di azione e anche un buon equilibrio. Se intendi parlare d’amore, domenica sarà la giornata migliore.

Oroscopo Paolo Fox: scontri per l’Acquario, un’emozione torna dal passato per i Pesci

Acquario, forse un certo rallentamento c’è, in questi giorni, perché le tensioni planetarie si tramutano in scontri, soprattutto con persone che non capiscono le tue idee e i tuoi atteggiamenti. È probabile che tu, di recente, abbia fatto delle scelte che, agli occhi degli altri, non sembrano logiche, ma tu sei fatto così: segui l’istinto. Un po’ più di tranquillità ci vorrebbe anche in amore, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox 29 giugno 2023/ Transizione un po' pesante per il Toro, cambiamenti positivi per il Cancro

Pesci, questo cielo è importante anche per ritrovare una buona serenità, visto che Saturno transita nel segno e che avremo un autunno ricco in cui le responsabilità raddoppiano. Tutti coloro che hanno vissuto una piccola complicazione in amore sono pronti a superarla, anche chiudendo un rapporto che non va più bene o quantomeno cambiandolo. C’è chi aspetta un evento e non resterà deluso. Saturno in astrologia rappresenta anche il passato, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox: potrebbe tornare utile qualcosa di buono e chissà che, per qualcuno, non ci sia anche la possibilità di tornare a pensare a una emozione, vissuta negli ultimi anni, che tornerà protagonista. È tempo di scelte che contano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA