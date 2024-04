Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 aprile 2024/ Gemelli, Bilancia, Acquario, Cancro, Scorpione e Pesci

Nel cielo dell’Oroscopo di Paolo Fox abbiamo qualche difficoltà per Gemelli e Bilancia, mentre l’Acquario è quello più fortunato, tra i segni d’aria. Tutti i segni d’acqua, invece, vivono delle sfide sul lavoro, soprattutto lo Scorpione.

Battibecchi in amore per i Gemelli, la Bilancia deve scrollarsi di dosso la pesantezza. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Gemelli, oggi c’è qualche tensione da affrontare, in particolar modo se in amore c’è stato qualche screzio. Non temere! Perché tra qualche ora Venere inizierà un percorso favorevole ed è un’occasione speciale per mettere a fuoco i sentimenti, anche se questo significa prendere atto che una storia è finita. Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox è sempre meglio che le cose vengano a galla, piuttosto che riempirsi di dubbi. Presto il tuo oroscopo sarà più positivo!

Bilancia, le opposizioni planetarie sono destinate alla liberazione di giugno. Tutto quello che cambi o tagli fino a quel momento più essere deprimente al momento, ma l’Oroscopo di Paolo Fox guarda avanti e ritiene che per poter apportare delle novità, è necessario eliminare pesi ormai inutili. Vivi la vita alla giornata, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

L’Acquario oggi non sopporta niente, il Cancro vive d’amore e lotta sul lavoro

Acquario, Luna nel segno che dà tanta energia alla tua giornata. Significa anche che se, da tempo, mal sopporti una condizione o una persona, reagisci più d’istinto che di raziocinio. Ad ogni modo, le idee per il lavoro sono buone e porteranno a una seconda parte del 2024 davvero importante, con cambiamenti che saranno molto incoraggiati, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, nelle ultime settimane l’amore è tornato in auge, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Marte funziona sempre bene, per cui se vuoi incontrare persone nuove o approfondire un’amicizia, avrai più possibilità. Sul lavoro, i primi quindici giorni di aprile, vedono un po’ un muro contro muro e non sarai molto tollerante verso coloro che ti devono delle risposte mai arrivate.

Lo Scorpione si mette in gioco e i Pesci vogliono più riconoscimenti

Scorpione, è un bel cielo anche se qualche tensione c’è. Vorresti vivere tranquillamente e, come segno d’acqua, farti trasportare dalle passioni, tuttavia poi ti fai coinvolgere da situazioni che ti mettono alle corde. Tanti Scorpione, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox, dovranno, entro maggio, mettersi alla prova: probabilmente con qualcosa che non hanno mai fatto prima e che sarà sottoposto al giudizio di terzi.

Pesci, Marte e Saturno conferiscono al tuo cielo un senso di responsabilità che a volte ti pesa. Hai paura di non essere valutato quanto meriti. C’è da dire che non sei molto vanitoso, anzi, sei piuttosto umile, tuttavia puntualizzare le cose è importante, più che altro per far sì che chi ti circonda non dia tutto per scontato, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

