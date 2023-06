Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 giugno 2023/ Venere confonde Sagittario e Acquario

Fra poche ore ci sarà la prima grande novità del mese, ovvero domani Venere entrerà nel segno del Leone, per rimanerci molto a lungo. Vediamo come si preparano i segni zodiacali dell’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 4 giugno 2023, tratto da Radio LatteMiele. Di seguito, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Sagittario, questo è un cielo facile per gli incontri: talmente importante che alcuni potrebbero persino vivere una sorta di conflitto, perché attratti da due persone. È chiaro che se questa situazione di dubbio capita a chi ha già una storia che va avanti da tempo, si può essere nei guai, ma le complicazioni sono dietro l’angolo. In realtà hai solo bisogno di vivere meglio, lontano da complicazioni, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, questo è un cielo ancora molto importante, ma forse ti sei reso conto che non tutti lavorano come dovrebbero, soprattutto a tuo favore, quindi cerca di capire quale sia la strada giusta da seguire nei prossimi mesi, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Bello questo cielo con Giove e Saturno favorevoli: i sentimenti che partono ora possono essere vantaggiosi e chi ha deciso di sposarsi o convivere, se non lo ha già fatto, lo farà.

Acquario, sono stelle particolari, in cui c’è lo zampino di una Venere in opposizione che porta qualche dubbio. Le stelle premiano gli azzardi a metà: per esempio, nell’ambito del lavoro, se non ti sta bene una cosa, non conviene rischiare, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Chi ha iniziato un’attività da poco, con ogni probabilità deve ancora rifarsi di spese non preventivate e anche la casa è costata di più.

Pesci, è molto importante adesso evitare scontri diretti con persone che possono rappresentare, nel bene o nel male, le tue iniziative in futuro: massima prudenza nei rapporti con soci o collaboratori. Attenzione alle provocazioni che potrebbero nascere soprattutto in questi giorni. Comunque, con Giove, Saturno, Urano e Nettuno molto attivi, devi solamente riprendere le redini della tua vita in mano, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Con queste stelle, si può decidere, autonomamente e coraggiosamente, quello che c’è da fare. In amore, anche se non c’è il top (abbiamo ancora una Venere non eccellente), tutto quello che è nato nel mese di maggio va portato avanti. Attenzione a diffidenze e dubbi.

