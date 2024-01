Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 gennaio 2024/ Venere in arrivo per il Capricorno ed è nervosa per i Pesci

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario è magnetico, grande stanchezza per il Capricorno

Sagittario, quando c’è il fascino, tante porte si aprono e siccome tu, in questo periodo fai colpo, può tornare maggiore vigore e puoi sentirti più emozionato. Per quanto riguarda il lavoro, forse c’è qualche dubbio, per l’Oroscopo di Paolo Fox: in questo periodo, un certo disappunto andrebbe anche superato, ma sappi che ti renderai conto, strada facendo, che ci sono nuove strade da percorrere e che, forse, alcune persone che non te la raccontano giusta andranno messe da parte.

Capricorno, conto alla rovescia: Venere, tra qualche settimana, sarà nel tuo segno. Il 2023 è stato l’anno degli impegni e delle grandi decisioni, soprattutto per chi ha un’azienda, per chi lavora in famiglia e per chi ha deciso anche di fare qualcosa di diverso rispetto al passato. È stato un anno importante perché sono partiti progetti che potranno completarsi entro maggio e c’è anche chi vuole fare di più. L’Oroscopo di Paolo Fox ricorda sempre che il Capricorno, quando ama il proprio lavoro e ha in testa un progetto, non si risparmia mai. Semmai risparmia nella gestione di un lavoro, ma a livello di fatica dà il meglio e il massimo. Quest’atteggiamento, estremamente positivo e generoso, potrebbe anche portare a momenti di grande stanchezza. È giusto concedere a sé stessi spazio per l’ambizione e la riuscita di alcune questioni importanti, ma non bisogna eccedere.

Acquario, in questo mese di gennaio, piano piano recuperi, ma c’è molta confusione e disordine nel lavoro. Questo Giove potrebbe anche portare, entro maggio, a chiudere delle situazioni che non vanno più bene. D’altronde è sempre meglio fare poco, ma fare bene. Non ami seguire la massa, ma questo comporta, inevitabilmente, a una gestione della vita particolarmente tesa, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. La giornata di oggi si presenta un po’ faticosa, ma si recupera domani.

Pesci, Venere strana: non è facile mantenere la tranquillità in amore. Vuoi mettere alla prova una persona? Non riesci a dimenticare qualcuno? Ci vorrebbe una prova tangibile di affetto. Questo è poi un cielo che dice di fare attenzione, se ci sono due storie nella mente e se qualcosa non va. Le prime giornate di gennaio sono genericamente più confuse, rispetto alle ultime, quindi il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di rimandare le discussioni. Se proprio c’è qualcosa che non va bene, è giusto parlarne, ma la raccomandazione è di essere molto attenti e prudenti. Oltretutto proprio i primi giorni di gennaio stanno portando una grande fatica a livello fisico. Nulla osta, comunque, alle buone decisioni di lavoro: la prima parte dell’anno è migliore della seconda, per cui accordi, nuovi ruoli, progetti e situazioni impegnative vanno decise e gestite da qui, alla fine di maggio.











