Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 ottobre 2023/ L’Acquario migliora in amore, mattinata di stress per i Pesci

Oroscopo Paolo Fox: revisione dei sentimenti per il Sagittario, il Capricorno deve concludere questioni in sospeso

Sagittario, l’amore ha bisogno di una manutenzione e l’Oroscopo di Paolo Fox analizza diverse situazioni: se hai un amore lontano, avvicinalo, se hai un amore di lunga data, attenzione alle provocazioni. Avrai capito che questo mese di ottobre ti mette innanzi a condizioni nuove che riguardano la tua vita e, di conseguenza, anche i sentimenti. Potrebbe esserci stata un po’ di agitazione negli ultimi tempi e se stai facendo una nuova vita o se il lavoro richiede prestazioni diverse e più tempo, è normale che tu debba rivedere anche certi compiti e accordi in famiglia.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 ottobre 2023/ Amore top per la Vergine, giornata storta per lo Scorpione

Capricorno, abbiamo vista che questa è stata ed è ancora una settimana piuttosto pesante, ma solo perché bisogna completare un progetto. C’è chi chiederà dei soldi e mettere a posto situazioni di carattere pratico: difficilmente il Capricorno si perde nelle illusioni e quindi quando l’Oroscopo di Paolo Fox legge il tuo cielo pensa a te che stai cercando di mettere a posto alcune cose rimaste in sospeso in maniera molto oculata. Oggi, questa Luna opposta porta dei piccoli ritardi, ma non devi scoraggiarti. Novità in amore! Chi ha tenuto a bada una storia o l’ha messa da parte potrà recuperarla e progetti belli per chi vuole convivere o sposarsi.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 ottobre 2023/ L'Ariete è spericolato e il Cancro è al top in questo mese

Oroscopo Paolo Fox: attenzione a chi si approfitta dell’Acquario, i Pesci stiano attenti ai tradimenti

Acquario, le ultime settimane non sono state una passeggiata, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox, e tanti Acquario sono nervosi. Di solito sei una persona piuttosto accomodante: ami il prossimo e sei una persona che mette in primo piano l’amicizia, ma se ci sono delle persone che intendono questa tua disponibilità come una forma di debolezza, allora cambia oppure fai loro capire che stanno sbagliando. Le storie d’amore che hanno vissuto una crisi potranno recuperare.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 ottobre 2023/ Fai cose nuove, Sagittario! Il vincente Capricorno non è al top

Pesci, è un po’ complesso questo periodo: la mattinata di oggi è sottoposta a un po’ di stress. Forse stai facendo delle cose importanti, ma ci sono delle persone che non ti danno soddisfazione. Anche tu, come altri segni d’acqua, potrai avere qualcosa di meglio dal 23. Attenzione alle provocazioni! Tradimenti veri o presunti vanno gestiti con cautela e l’Oroscopo di Paolo Fox si augura che non ci siano degli strani sospetti, in questo particolare periodo della tua vita.











© RIPRODUZIONE RISERVATA