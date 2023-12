Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 dicembre 2023/ Venere è di riconciliazione per i Pesci e arcigna per l’Acquario

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario ha un cielo bello ma impegnativo, il Capricorno soddisfa i desideri

Sagittario, se scegli sull’onda dell’impulsività, sbagli! L’Oroscopo di Paolo Fox continua ad essere convinto che il Sagittario debba guidare questo periodo in maniera saggia, perché è come salire su un bolide: bisogna saperlo portare. Siccome ci sono grandi stelle e anche Marte è nel segno, il rischio è di vivere delle situazioni un po’ troppo di corsa o farsi prendere la mano.

Capricorno, ecco giornate importanti! Le ambizioni sono appagate: i più volenterosi e capaci riceveranno una conferma entro maggio e i sentimenti, dopo un periodo difficile possono ripartire. Le azioni più apprezzate sono quelle che partono dal cuore: molti ritengono che tu sia un po’ rigido o freddo nelle decisioni, ma non è così, per l’Oroscopo di Paolo Fox. In realtà, sei una persona che aspetta, prima di dire le cose, perché non vuole tornare sui propri passi e ama la sincerità. È positivo definire il futuro di una relazione.

Acquario, per indole non segui la massa e spesso navighi controcorrente. Adesso c’è bisogno di recuperare un po’ di tranquillità: Venere contraria parla di tensioni che possono essere legate al lavoro e questioni legate all’immagine, in quanto il pianeta, in astrologia, rappresenta anche questo, spiega. Il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox a tutti coloro che hanno una disputa in amore è di non inasprire i confronti.

Pesci, avere Venere favorevole rende necessaria una nuova logica in amore e l’Oroscopo di Paolo Fox si rivolge, in particolare, a tutti coloro che hanno vissuto una piccola crisi. Venere in buon aspetto richiede che questo cielo venga gestito con grande cura: persino se c’è stata una mancanza, a livello emotivo, si potrà cercare di compensarla. Delusioni e dispiaceri vanno parcheggiati, perché questo è un periodo in cui le relazioni sono belle e interessanti e, addirittura, in casi eccezionali, si potrebbe pensare a un perdono, se ci sono state delle difficoltà in passato. Porte aperte ai sentimenti!

