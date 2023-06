Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 giugno 2023/ Il Toro è un segno top, ma dello stress, mentre il Cancro riemerge

Abbiamo visto i cambiamenti di questo mese in atto, con la prima novità della settimana: l’ingresso di Venere in Leone. L’Oroscopo di Paolo Fox, dalle frequenze di Radio LatteMiele, ci spiega nella rubrica di oggi, martedì 6 giugno 2023, quali sono gli effetti sui segni zodiacali. Vediamo cosa accade per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: ottima Venere per l’Ariete, il Toro si sente controllato

Ariete, dobbiamo ricordare che sei un combattente e quasi mai perdi la testa per persone che ti dicono subito sì, in amore. Questo vale anche per il lavoro: più un’impresa è difficile e più diventa una tua missione. Anzi, se ti dicono di non fare qualcosa, è proprio il momento che ti viene voglia di farla. Visto che sei così prorompente, a livello di energia e di forza, l’Oroscopo di Paolo Fox comunque ti esorta a fare delle scelte importanti, tanto più che, da ieri, Venere è tornata favorevole.

Toro, la stanchezza si fa sentire. L’Oroscopo di Paolo Fox chiarisce che nessuno può toglierti quello che hai realizzato negli ultimi tempi, però le forti tensioni degli ultimi mesi si fanno sentire. Attenzione alle questioni burocratiche, se ti senti un po’ messo sotto controllo, se ogni volta devi rendere conto ad alcune persone di quello che fai, perché lo stress può aumentare e riversarsi in amore.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli vogliono dedicarsi agli affetti, il Cancro potrebbe organizzare un viaggio

Gemelli, l’ambizione conta, però in questo mese di giugno, pare che i sentimenti siano più valorizzati rispetto al resto, forse perché il lavoro, le questioni di carattere economico stanno subendo un cambiamento. Ci saranno delle persone che dovranno fare dei conti con il destino, ma l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che tanti Gemelli abbiano proprio il desiderio di dedicarsi alla famiglia, alla casa o alla ricerca di un amore, se non c’è. Non bisogna però farsi prendere da più emozioni contemporaneamente.

Cancro, è un momento importante in cui devi dedicarti alle cose che ti piacciono di più. Sarebbe molto bello, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox, programmare un viaggio e fare qualcosa di interessante: c’è proprio un risveglio e anche la voglia di fare, mancata forse agli inizi dell’anno, adesso torna. Certo devi fare anche le cose che ti competono: se hai una responsabilità, cerca di seguire quello che hai fatto fino ad oggi. In amore, situazioni migliori e comunque più disponibilità.











