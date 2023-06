Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 giugno 2023/ Venere favorisce il Sagittario e il Capricorno pensa al lavoro

Mercoledì 7 giugno 2023 e l’Oroscopo di Paolo Fox oggi entra nel vivo dei transiti planetari del mese, dalle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo come se la cavano Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario pensi all’amore e non al lavoro, il Capricorno è impegnato ma soddisfatto

Sagittario, in questo momento ci sono anche dei nuovi progetti e programmi, però la situazione lavoro non è così avvolgente: o hai una pausa o stai pensando a qualcosa per l’autunno. Dedichiamoci a qualcosa di più concreto e immediato, come per esempio l’amore! Con queste stelle, si può decidere autonomamente e coraggiosamente quello che si desidera fare. Avere un buon cielo non significa che l’amore verrà consegnato a domicilio, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, ma giugno allieta la vita, dal punto di vista emotivo, e se ci sono dei “tafferugli”, è possibile anche voltare pagina: se proprio non si va d’accordo con una persona, Venere sarà fantastica fino agli inizi di ottobre e si potrà cercare altrove.

Capricorno, questo periodo è veramente di grande importanza. Chi si sente preso da troppe tensioni deve anche capire che un po’ se l’è cercata. Il Capricorno non sta mai nelle retrovie, perché vuole esporsi. Da adesso fino a settembre ottobre, se sei attivo lavorativamente, vorrai accettare un incarico, magari anche impegnativo, ma a te piace impegnarti, purché sia una cosa soddisfacente, per dimostrare le tue potenzialità. Se c’è un problema in amore, l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di capire il vero motivo dell’insoddisfazione e poi tutto si può risolvere con un po’ di buona volontà.

Oroscopo Paolo Fox: le relazioni clandestine avranno vita breve per l’Acquario, i Pesci devono ancora aggiustare qualche qui pro quo

Acquario, queste tensioni planetarie portano della fatica e dell’elettricità, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Le persone che stanno attorno a te potrebbero pensare che sei un po’ troppo nervoso e prendi tutto di petto. Le relazioni clandestine e poco chiare possono piacere al momento, ma alla lunga diventano complicate. C’è una tensione e bisogna trovare la forza di dire basta o definire meglio alcune situazioni rimaste in sospeso: vale anche per il lavoro.

Pesci, mettersi in gioco è più facile, purché non si pensi di sbagliare, perché il timore di cadere nella trappola di emozioni non ricambiate o tensioni passate, com’è accaduto negli ultimi mesi, è altissimo. Ci sono ancora delle questioni da risolvere: disguidi o problematiche che bisogna affrontare, tuttavia tutta la seconda metà di giugno offre l’occasione di cavalcare l’onda che porterà lontano. Attenzione a qualche discussione per motivi di soldi, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.











