Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 agosto 2023/ Cielo nervoso per l’Acquario, Mercurio insidia i Pesci

Oroscopo Paolo Fox: Saturno è ostico sul lavoro per il Sagittario, il Capricorno potrebbe tornare al passato

Sagittario, divagare la mente è importante. L’Oroscopo di Paolo Fox dice sempre che il Sagittario è il segno delle grandi acquisizioni, delle esperienze mai provate prima. I nativi del segno hanno spesso successo nella vita perché non si precludono mai nulla, a differenza di altri meno coraggiosi. Forse nel Sagittario troviamo anche una componente di rischio che ogni tanto va valutata con cura. Con questo Saturno nervoso, è probabile che si debba partire da zero sul lavoro, ma non sono escluse novità in amore: voglia di emozionarsi.

Capricorno, Mercurio, Marte e Giove sono favorevoli. C’è l’opportunità di farsi valere e addirittura quelli che sono stati lontani da un lavoro o dalla famiglia, per chi ha un’attività a conduzione familiare, tornano a fare delle cose che avevano abbandonato, con Saturno che rappresenta anche il ritorno del passato. L’Oroscopo di Paolo Fox si augura anche che in amore ci sia una gran voglia di legalizzare un’unione. Nuove emozioni possibili.

Acquario, mancano delle sicurezze in questo momento. Oggi, con Sole, Luna e Venere in aspetto agitato, forse è il caso di parlare solo se necessario, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Troppe spese e attenzione anche che qualcuno non si approfitti della tua benevolenza! Date slittano e questo è particolarmente fastidioso per tutti quelli che hanno un’attività in proprio, perché vorrebbero avere maggiori garanzie. Con un cielo così qualche disputa è in corso, un po’ perché non accetti nulla e un po’ perché ci sono delle persone che si mettono di traverso: calma e sangue freddo.

Pesci, a breve, possibilità che si completino dei progetti. Anche chi ha voglia di cambiare e iniziare un’attività altrove avrà buone opportunità. Le spese vanno tenute sotto controllo e l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che Mercurio, in aspetto critico, rappresenta anche una sorta di braccio di ferro che bisognerà fare con persone che non sono del tutto d’accordo con il tuo operato e questo diventa un problema, per coloro che hanno necessità di avviare un progetto entro agosto. Sono giornate un po’ litigiose e polemiche, ma tu vai oltre. L’amore dev’essere gestito con attenzione.











