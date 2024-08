L’oroscopo settimanale di Branko dal 9 al 15 agosto 2024, fornito come sempre sul magazine Chi, rivela cosa dicono le Stelle per i prossimi giorni e soprattutto per Ferragosto dove molti segni saranno particolarmente baciati dall’amore. Sono previsti nuovi e interessanti incontri per Bilancia, Scorpione, Capricorno e Acquario. Insomma quasi tutti i segni ad eccezione di Pesci che continueranno ad attraversare un periodo di crisi. Quest’ultimi però non devono temere perché dopo la tempesta arriva il sereno e prossimamente la situazione si sbloccherà per il meglio. Vediamo dunque le previsioni del noto astrologo per gli ultimi sei segni dello Zodiaco: da Bilancia a Pesci.

Oroscopo settimanale Branko 9-15 agosto 2024/ Da Ariete top a Vergine fortunato in amore, incontri per Cancro

Oroscopo settimanale dal 9 al 15 agosto 2024 di Branko: Sagittario deve rallentare

BILANCIA: Non avete nessuna Stella contro e quindi sono favoriti i nuovi incontri, che a Ferragosto va fanno sentire giovani pure se la vostra età non è più verde e vi innamorerete come adolescenti ridendo e giocando, cantando e nuotando. Giove e Marte saranno i guardiani del vostro successo.

Oroscopo Branko, le previsioni per oggi 7 agosto 2024/ Riflessioni per i Bilancia, Pesci in difficoltà

SCORPIONE: L’oroscopo settimanale di Branko promette una scossa salutare, dovete uscire dal guscio e farvi avanti del resto è agosto pure per voi, Giove e Marte sono in posizione sexy non abbiate paura di innamorarvi. Ci saranno nuove conoscenze sono gentili, giovani, invitanti seducenti sarà difficile tirare indietro anche a Ferragosto le cose potrebbero andare molto bene.

SAGITTARIO: Menomale che potete riposare perché il cielo di Agosto vi scotta un po’ ma per fortuna potete riposare e rilassarvi, non vale la pena di raccogliere nuove sfide, nessuno vi sta chiedendo di superare voi stessi solo di dare il massimo quando potete e se potete. Lunedì 12 sarete illuminati dall’intuito mentre a Ferragosto se avete voglia di amare nessuno ve lo impedirà.

Oroscopo Branko, le previsioni per oggi 7 agosto 2024/ Gelosia ‘pericolosa’ per i Gemelli…

Branko, oroscopo settimanale dal 9 al 15 agosto 2024 degli ultimi segni

CAPRICORNO: Domenica 11 e lunedì 12 saranno due giorni magnifici per i nuovi incontri, qualcuno di speciale potrebbe bussare davvero alla vostra porta, non lasciatela chiusa ancora una volta, proprio il 15 la Luna arriva nel vostro segno per addolcire la vostra serata scegliete la persona giusta con cui trascorrerla perché vi aspetta un si.

ACQUARIO: L’oroscopo settimanale di Branko annuncia che il cuore sorride e non c’è ex o rivale in amore o in carriera che possa togliervi il buon umore o non tenere testa al dardeggiante Sole d’agosto ed a Ferragosto poi non mancherà la vivacità e l’allegria con le persone che amate e ci saranno anche nuovi incontri che faranno sognare.

PESCI: Facendo un paragone anche il cielo estivo può portare nubi e grandi ma voi siete creature d’acqua e saprete tenervi testa, spunta sempre il sereno e la notte riserva sorprese deliziose. La Luna a Ferragosto inizia senza darvi troppa corda ma poi vi regala un incontro magico e inatteso.