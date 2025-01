Oroscopo settimanale Branko: previsioni dal 6 al 12 gennaio 2025

Cosa raccontano le stelle in vista della prossima settimana, che va da lunedì 6 a domenica 12 gennaio 2025, secondo l’Oroscopo settimanale di Branko? Sul sito Oroscopo Day sono disponibili le previsioni del celebre astrologo inerenti ai prossimi giorni e analizzate nel dettaglio segno per segno, sul fronte professionale, lavorativo e riguardo i giorni più o meno fortunati. Di seguito le previsioni settimanali per la prima metà dello Zodiaco, che va dall’Ariete alla Vergine (qui le previsioni per la giornata di oggi).

Oroscopo settimanale Branko: opportunità per Gemelli, Vergine in cerca d’equilibrio

ARIETE: Settimana vivace e dinamica; a lavoro dimostrerete il vostro talento e la vostra grande organizzazione, fondamentale per vincere diverse sfide, mentre in amore è tempo di rafforzare il legame col partner e, per i single, di essere carismatici e fare nuove conoscenze. Il giorno migliore è mercoledì 8, quello meno brillante sabato 11.

TORO: Concentratevi sulla riorganizzazione delle vostre priorità e sugli obiettivi da raggiungere; a lavoro agite con cautela e gestite attentamente scadenze e responsabilità senza che prendano il sopravvento su di voi, in amore consoliderete l’intesa con il partner, magari sorprendendolo con una mossa spontanea. Il giorno migliore è giovedì 9, quello meno brillante martedì 7.

GEMELLI: Settimana ricca di opportunità a lavoro, dove farà la differenza il lavoro di squadra, e in amore, dove consoliderete il legame e supererete eventuali incomprensioni confrontandovi sinceramente con il partner; il consiglio è di essere innovativi ma anche socievoli per ottenere risultati. Il giorno migliore è lunedì 6, il meno brillante venerdì 10.

CANCRO: Siate aperti al cambiamento e all’esplorazione di nuovi orizzonti, grazie anche al supporto degli astri; a lavoro siate intraprendenti e proponete senza paura le vostre idee, in amore invece per consolidare l’autenticità del rapporto dovete mostrarvi aperti e vulnerabili. Il giorno migliore è giovedì 9, quello meno brillante è domenica 12.

LEONE: Saranno giorni decisivi per raggiungere i vostri obiettivi; a lavoro sarete determinati per ottenere risultati importanti, in amore invece lascerete spazio alla passione e all’intensità del rapporto, oltre al dialogo per consolidare l’armonia di coppia. Il giorno migliore è mercoledì 8, quello meno brillante venerdì 10.

VERGINE: Saranno giorni dedicati alla ricerca di un vostro equilibrio e della pianificazione della vostra vita; a lavoro per ottenere importanti risultati saprete sfruttare le vostre doti organizzative, in amore invece consoliderete il rapporto con il partner mostrandogli cura e attenzione anche nei piccoli gesti. Il giorno migliore è martedì 7, il meno brillante giovedì 9.