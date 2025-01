Una nuova settimana sta per bussare alla porta, allora per gli appassionati dell’oroscopo settimanale è il momento di spulciare le previsioni dei prossimi giorni. Cominciamo ad analizzare i primi sei segni dello zodiaco, con le previsioni tratte da un articolo dell’astrologa Roby Carsoli su Blasting News, che vanno dal 25 gennaio al 2 febbraio 2025.

Gli amici dell’Ariete possono prepararsi a vivere una settimana straordinaria. Domenica potrebbe rivelarsi una giornata molto piacevole, soprattutto da un punto di vista affettivo. In amore sorride chi è in coppia, ma anche i single non se la passano male: nuovi incontri all’orizzonte?

Per quanto riguarda l’oroscopo settimanale del Toro, si profilano giorni di alti e bassi. La settimana comincia meglio di come finisce, con lunedì e martedì che sono due giornate dal potenziale positivo. Le stelle sorridono, sia in amore che sul lavoro.

I Gemelli si apprestano a vivere una settimana abbastanza pesante, soprattutto nei primi giorni. Tra lunedì e martedì non mancano difficoltà comunicative e il consiglio dell’esperta è di non forzare troppo i tempi, ma lasciare il giusto tempo affinché la natura faccia il suo corso.

Per il Cancro l’oroscopo settimanale presenta giornata caratterizzate da momenti di riflessione profonda a grandi entusiasmi. Venerdì potrebbe riservare gioie e sorprese, sembra una giornata propizia soprattutto sul fronte professionale per chiudere trattative o stringere nuovi accordi.

L’oroscopo settimanale del Leone mette il cerchio su sabato 1 febbraio, che pare presentare nuove opportunità interessanti sul fronte professionale. L’esperta pone l’attenzione anche su venerdì 31 e domenica 2, giornate piacevole e promettenti dal punto di vista affettivo e sentimentale.

L’oroscopo settimanale della Vergine appare piuttosto positivo, con momenti di grande energia. Lunedì 27 sarà uno dei giorni top, in quelli successivi si apriranno degli spiragli per costruire relazioni solide o di fare il salto di qualità in progetti a lungo termine.