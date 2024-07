Oroscopo settimanale di Ada Alberti dall’8 al 14 luglio 2024/ Fortuna per l’Ariete, tensioni per i Gemelli

Una nuova settimana inizia e come sempre torna l’appuntamento con le previsioni dell’oroscopo settimanale di Ada Alberti che, all’interno della trasmissione Morning News di Dario Maltese ha svelato l’andamento delle stelle, per tutti i dodici segni zodiacali, per la settimana che va dall’8 al 14 luglio 2024. Come accade spesso, le stelle prevedono giorni fortunati per alcuni segni come l’Ariete che potrà dormire sonni tranquilli e giorni in cui non mancheranno le tensioni come nel caso dei Gemelli, ma andiamo a scoprire tutte le previsioni dell’oroscopo settimanale.

Oroscopo Branko oggi 8 luglio 2024 per la seconda metà dello Zodiaco/ Lotte di potere per Scorpione

Oroscopo settimanale di Ada Alberti per i primi sei segni dello Zodiaco: qualche difficoltà per il Leone

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Ada Alberti, nei giorni che vanno dall’8 al 14 luglio 2024, i nati sotto il segno dell’Ariete vivranno giorni abbastanza fortunati anche se non sono esclusi problemi di famiglia. Attenzione, in particolare, alle discussioni con il partner mentre i nati sotto il segno del Toro devono fare i conti con un inizio di settimana abbastanza giù di tono, probabilmente per questioni legati al lavoro o alle finanze. Per distrarvi e per cercate di trovare una soluzione, provate a chiedere consiglio agli amici o al partner. Qualche tensione di troppo, invece, per i nati sotto il segno dei Gemelli che hanno bisogno di distrarsi, di uscire e di divertirsi anche se c’è una questione professionale che vi preoccupa.

Oroscopo Branko oggi 8 luglio 2024 per i primi sei segni dello Zodiaco/ Toro bene in amore

Secondo le previsioni di Ada Alberti, invece, la settimana che comincia oggi, per i nati sotto il segno del Cancro, sarà abbastanza fortunata in amore e chi è single avrà la possibilità di incontrare l’anima gemella mentre chi ha già una relazione potrà ritrovare la complicità con il partner. Qualche difficoltà per il Leone che dovrà essere molto prudente sul lavoro evitando di fare richieste azzardate mentre sarà una settimana tra alti e bassi quella che attende i nati sotto il segno della Vergine che, qualora sia alla ricerca di un chiarimento con qualcuno, potrà farlo a partire dalla giornata di giovedì.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 luglio 2024/ È la settimana di Venere in Leone: per chi è "litigarello" l'amore?

Oroscopo settimanale di Ada Alberti per la seconda parte dello Zodiaco:

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Ada Alberti, nei giorni che vanno dall’8 al 14 luglio 2024, sarà una settimana altalenante per i nati sotto il segno della Bilancia chiamati a prendere una decisione su una questione lavorativa. Inizio di settimana abbastanza difficile per lo Scorpione che non deve prendere decisione affrettate rinviando tutto al weekend mentre i nati sotto il segno del Sagittario che vivrà una settimana passionale, ma anche un po’ burrascosa in cui sarà meglio evitare qualsiasi questione lavorativa.

Periodo complicato per i nati sotto il segno del Capricorno secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Ada Alberti, soprattutto per motivi economici mentre i nati sotto il segno dell’Acquario potranno tuffarsi totalmente nella nuova settimana anche se potrebbe nascere qualche questione i casa. Infine, la nuova settimana sarà decisamente positiva per i sentimenti dei nati sotto il segno dei Pesci.











© RIPRODUZIONE RISERVATA