OROSCOPO SETTIMANALE DI BRANKO DAL 15 al 21 LUGLIO 2024/ Nuove sfide per i Pesci, Scorpione tuffati!

Ed eccoci con la seconda parte dell’oroscopo settimanale di Branko, dedicato agli altri sei segni dello zodiaco. Andiamo a scoprire le previsioni del celebre astrologo, quali dei segni tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci avranno giorni positivi o negativi nei giorni che vanno dal 15 al 21 luglio.

Bilancia: l’oroscopo settimanale parte con una good news sulla vita sentimentale, che sembra prendere una piega migliore rispetto ai giorni precedenti. Per chi in questo momento sta vivendo delle tensioni può stare sereno, il tempo le farà dissolvere lasciando spazio ad un nuovo equilibrio. Per quanto riguarda il lavoro, nuove opportunità potrebbero bussare alla porta.

Scorpione: i nati sotto questo segno beneficiano di una settimana favorevole per quanto concerne le relazioni. Sul fronte sentimentale, l’oroscopo di Branko sembra suggerire che il momento è propizio per tuffarsi. Sfruttare questo periodo per esprimere i propri sentimenti o rafforzare un rapporto già consolidato.

Sagittario: qualche noia burocratica da affrontare per i nati sotto questo segno, che hanno comunque una grande capacità di adattamento. Ogni sfida può essere quindi superata, ma bisogna prestare attenzione.

Oroscopo settimanale di Branko per il Capricono, Acquario e Pesci: ecco le previsioni

Capricorno: le previsioni dell’oroscopo dicono che i nati sotto questo segno hanno una gran voglia di avventurarsi in nuove strade. La settimana è buona per uscire dalla propria zona di comfort? Sembrerebbe proprio di sì.

Acquario: i nati sotto questo segno devono pensare a prendersi cura di se stessi. I sentimenti e le relazioni sono importanti, ma lo è anche evitare conflitti dannosi o risolvere eventuali tensioni con la giusta dose di pazienza ed un pizzico di diplomazia.

Pesci: l’oroscopo della settimana Branko presenta qualche nuova sfida lavorativa per i nati sotto questo segno. Possibile qualche tensione con collaboratori o colleghi, ma mantenere la calma è senza dubbio la soluzione migliore per spegnere polemiche inutili.











