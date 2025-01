Nuovi giorni che dall’orizzonte piombano nella quotidianità; intervenuto a Citofonare Rai2, ci ha pensato Simon and the stars ad offrire al pubblico le previsioni per l’Oroscopo settimanale Pesci 13-19 gennaio 2025. Un focus doveroso sulle situazioni che si andranno a creare nel corso dei prossimi giorni e che partono dalla ‘medaglia di legno’ scandita da un buon quarto posto, dunque a ridosso del podio.

Giorni importanti, da vivere in tutte le possibili sfumature ed eludendo il rischio di lasciarsi sfuggire tutto l’insieme di opportunità che potrebbero riguardare tanto l’amore quanto il lavoro. Le previsioni di Simon and the stars per l’Oroscopo settimanale Pesci 13-19 gennaio 2025 racconta di un cielo totalmente favorevole; siete baciati dalle stelle, dagli astri, una circostanza che non può passare inosservata e che necessariamente deve spingere verso valutazioni e riflessioni importanti.

Previsioni Simon and the stars, Oroscopo settimanale Pesci 13-19 gennaio 2025: fascino ‘magnetico’

E’ l’amore forse a prendersi la scena in vista dei prossimi giorni; seduttivi, amabili e convincenti come poche volte durante le varie fasi dell’anno. Parte da qui l’Oroscopo settimanale Pesci 13-19 gennaio secondo le previsioni di Simon and the stars; aspetti che potrebbero colorare di passione a tinte rosa le situazioni di questo periodo.

Attenzione anche agli affari e alle prospettive di lavoro; le medesime qualità sopracitate nel merito dell’amore potrebbero rivelarsi un valore aggiunto anche per i prossimi impegni di lavoro. Le previsioni di Simon and the stars per l’Oroscopo settimanale Pesci 13-19 gennaio 2025 puntano su un fascino invidiabile, su capacità magnetiche che potrebbero gettare le basi per conquistare importanti.

