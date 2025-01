Mauro Perfetti nella sua rubrica tenuta sul magazine Oggi fornisce anche l’oroscopo weekend e non solo quello settimanale rivelando segno per segno cosa prevedono le Stelle nelle giornate di sabato e domenica soprattutto sotto il profilo dell’amore e della fortuna, della sfera intima e sentimentale e sulle mosse della Dea Bendata. Quali pianeti saranno a favore e quali invece saranno in opposizione? Vediamo di seguito le previsioni del weekend 11 e 12 gennaio 2025 da Bilancia a Pesci.

BILANCIA: Non si parte bene per i single in quanto non sembra esserci ‘trippa per gatti’ tuttavia dopo la Befana anche il fine settimana potrebbe sorprendervi con dei nuovi incontri, se siete in coppia cogliete l’attimo per far funzionare le cose.

SCORPIONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo weekend di Mauro Perfetti, la splendida Venere farà di tutto per farvi innamorare dell’amore, per i single invece si prevedono inebrianti incontri. Le coppie più raffreddate si potranno riscaldare con l’eros e l’autostima.

SAGITTARIO: Tutta la settimana per i nati del segno è stata ottima ed all’insegna della fortuna ed il fine settimana non sarà da meno, i rapporti più ‘freddi’ troveranno un punto di incontro mentre per i single c’è la possibilità di incontrare l’amore vero.

Oroscopo weekend di Mauro Perfetti fino al 12 gennaio 2025: previsioni ultimi segni

CAPRICORNO: Venere nel segno dei Pesci è perfetta per ingiovanire i rapporti e far ritrovare l’alchimia alle coppie più durature, per i single si prevedono interessanti incontri ma possono nascere anche delle sincere amicizie.

ACQUARIO: L’oroscopo weekend di Mauro Perfetti, previsioni dall’11 al 12 gennaio 2025, dopo un Epifania a dir poco perfetta nel fine settimana i single avranno le idee più chiare alla ricerca della propria anima gemella, sabato 11 gennaio sarà una giornata particolarmente fortunata.

PESCI: Venere nel segno inizia a portarvi novità, stimoli ma anche opportunità per innamorarvi dell’amore, per i single si prevedono incontri speciali mentre alcune coppie dovranno cercare di uscire dalla crisi.