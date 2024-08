Il pagamento della pensione in contanti non può essere accettata se l’importo è superiore a mille euro. A specificarlo è stata l’INPS stessa con il messaggio numero 2672/2024 dopo aver risposto agli interpelli dei cittadini.

Il tema merita una spiegazione precisa in quanto i dubbi sul metodo di pagamento delle pensioni è ancora molto incerto. Il dubbio proviene dai limiti imposti sull’antiriciclaggio che ad oggi ammonta a cinque mille euro.

Pagamento della pensione in contanti: chiarimento sui reali limiti

Sul pagamento della pensione in contanti ci sono delle condizioni particolari a cui dover far fronte. Prima di tutto distinguere i limiti attualmente imposti che differiscono per la natura del trattamento.

Secondo l’articolo 49 del Decreto di Legge numero 231/2007 in riferimento alle «Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore» si specifica che:

«È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimenti complessivamente è pari o superiore a 3.000 euro».

Limite che però è stato innalzato a 5 mila euro grazie alla Legge di Bilancio del 2023.

La situazione cambia se parlassimo di pensioni, stipendi e denaro erogato dalle pubbliche amministrazioni locali e centrali (ed enti annessi) in quanto qualunque emolumento previsto superiore a 1.000€ va elargito soltanto tramite metodi tracciabili (come il bonifico bancario).

Operatività e natura differente

L’INPS spiega che come previsto dall’articolo 1, comma 2, del dlgs 165/2001, i due limiti (uno di 5.000€ e l’altro di 1.000€) prevedono una operatività differente l’una dall’altra. Nel primo caso si parla di operatori economici (quali persone giuridiche e fisiche, private e pubbliche), nel secondo di Pubblica Amministrazione.

Oltre al pagamento delle pensioni in contanti fino a mille euro quindi, il principio sarebbe lo stesso se una P.A erogasse un qualunque importo superiore al limite citato per altre ed eventuali prestazioni.