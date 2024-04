Pagelle L’isola dei famosi 2024, i voti 2° puntata/ Dal “10” di Edoardo Stoppa al “3” di Matilde e…

Le pagelle de L’Isola dei Famosi 2024, s’infiamma la competizione tra vip e nip

Con le nostre pagelle ( e i voti) proviamo a raccontarvi come è andata l’avventura dei naufraghi a L’Isola dei Famosi 2024 nella seconda puntata che ha visto il trionfo del non famoso Pietro e del vip Edoardo.

La nuova puntata si apre con una compagine dei naufraghi, i non famosi, che si lamentano di essere poco valorizzati nel gruppo. Ma Pietro non demorde: “Stare H24 con dei perfetti sconosciuti non é semplice”, fa sapere il biondo poeta ambulante in cerca del suo posto nel mondo e in viaggio spirituale a L’isola dei famosi. Lui é un papabile vincitore finale. Voto: 9.

ISOLA DEI FAMOSI 2024, 2A PUNTATA/ Eliminato e diretta: Khady, Samuel Peron, Beppe e Luce in nomination

Luce, tra i nominati al televoto, a rischio eliminazione, si è risentita per le critiche ricevute: “certo che facciamo …ci rilassiamo un po’ di più forse”. Voto: 7. Khady e Peppe, tra i non famosi, si trincerano in un silente naufragio dell’io, che però sembra nascondere una dichiarazione di guerra fredda agli avversari. Voto: 5.

Vladimir Luxuria preoccupata per Luce Caponegro: "Stai bene?"/ Cos'è successo all'Isola dei Famosi 2024

In quota polemiche, ecco la contessa Alvina che contesta il linguaggio del nip Peppe di Napoli definendolo “urlato e da mercato del pesce”, alludendo al lavoro del naufrago. Una critica che non è piaciuta agli utenti del web attivi sui social, perché ritenuta classista e razzista e che le costa un “votaccio” nelle nostre speciali pagelle de L’Isola dei Famosi 2024. Voto: 4. Personaggio divisivo per il gruppo si rivela essere anche Artur, il naufrago più pronto alle prove fisiche e che in puntata si salva dal rischio nomination vincendo una nuova prova. Per l’ex Ballando con le Stelle, Samuel Peron, Artur starebbe sfruttando al meglio le conoscenze acquisite durante il reality Supervivientes che lo aiuterebbero a sopravvivere e a rimanere al centro del gruppo. Ma a L’Isola dei famosi 2024 Peron sembra non sostenere sportivamente il peso del confronto con il compagno. Voto: 5.

Pietro Fanelli choc: "Odio i reality ma faccio L'isola dei Famosi perché potrebbe servirmi"/ "Sono mitomane"

É poi la volta del nuovo sbarco a L’isola dei famosi 2024, di Francesco Benigno. Nei panni di naufrago l’attore finisce subito nel mirino della critica. Sulla pagina Instagram de L’isola dei famosi 2024 si solleva un grido di indignazione da parte di chi gli contesta di essere in Honduras solo per il cachet, per visibilità personale e per “mendicare” offerte di nuovi lavori anche in TV: “la coerenza di quello che schifava i reality”, si legge tra i commenti più polemici. Ma il vippone promette dinamiche interessanti, nel bene e nel male. Voto: 7.

La seconda new-entry in questa seconda puntata de L’isola dei famosi 2024 é Daniele Radini Tedeschi. Lo scrittore si considera un’anima antica, nato vecchio e ammette che, in passato, non avrebbe mai contemplato la possibilità di sbarcare in Honduras. Voto: si becca un bel 7 e mezzo per l’onestà intellettuale nelle nostre pagelle L’Isola dei Famosi 2024.

Joe Bastianich e Matilde Brandi deludono: fioccano i bocciati e non classificati nelle pagelle dell’Isola dei Famosi 2024

Fa discutere, poi, la critica divisiva sui concorrenti naufraghi non famosi, scatenata dal vip Joe Bastianich, ritenuta troppo offensiva: “di poche parole i nip… Sembrano trovati nei parcheggi dei centri commerciali…”. Voto: 5, é ora di dire stop ai pregiudizi e ai giudizi affrettati.

Si conclude l’avventura in Honduras per Francesca Bergesio, a causa di uno sfortunato infortunio al ginocchio. (Non classificata). Tra una prova fisica e l’altra, poi, Francesca si è dimostrata poco coinvolta e senza grande forza di volontà. Voto: 4.

Come preannunciato, il voto più alto delle nostre pagelle de L’Isola dei famosi 2024 è andato al vippone Edoardo Stoppa che fa impennare le scommesse online come candidato alla vittoria finale del reality: in puntata è stato anche il trionfatore della prova leader. Voto: 10.

Aras e Greta sono poi i naufraghi costretti al riposo: i due hanno scoperto di avere il COVID 19. (Non classificati).

Maité, Valentina, Matilde sono le naufraghe passate del tutto inosservate in questa Isola dei famosi 2024. Voto: 3.











© RIPRODUZIONE RISERVATA