Petit svela: “Grazie ad Amici 2024 ho ritrovato le mie sorellastre”/ “Marisol? Mi sono innamorato perché…”

Amici 2024, Petit fa una confessione inedita: "Riunita la famiglia dopo il talent"

Intervenuto nel podcast di Lorella Cuccarini Dimmi di te, Petit, all’anagrafe Salvatore Moccia, si è confessato a cuore aperto parlando della sua esperienza ad Amici 2024 e di come è cambiata la sua vita dopo non solo dal punto di vista professionale ma soprattutto sotto quello umano. Il giovane rapper campano, infatti, ha rivelato che grazie al talent è riuscito a far conoscere la sua musica e la sua arte ad un numero vasto di persone che lo seguono e lo apprezzando chiedendogli autografi e selfie, ha incontrato l’amore con Marisol Castellanos ma ha anche riallacciato i rapporti con una parte della sua famiglia e questa, per lui, è la vittoria più grande.

Nel dettaglio, Lorella Cuccarini gli ha chiesto se in questi otto mesi è cambiato qualcosa intorno a lui e Petit ha confessato: “Io ho tre sorellastre a Napoli che io praticamente non ho mai visto in vita mia, papà ci aveva perso un po’ i rapporti e con me ad Amici abbiamo rilegato tutti, è cambiato tutto e quindi una nuova famiglia, finalmente unita. Questi sono i successi non i numeri o il disco d’oro, il successo è veramente la famiglia, gli amici e i rapporti personali.” Non si è sbilanciato oltre ma ha aggiunto di essere molto contento di aver ritrovato la sua famiglia allargata.

Petit e l'amore con la fidanzata Marisol Castellanos: "Mi ha fatto innamorare per come è davvero"

Spazio ha avuto durante la chiacchierata anche la sua storia d’amore nata all’interno della Scuola di Amici 23, Marisol Castellanos e Petit stanno ancora insieme ed anche fuori dal talent la loro relazione prosegue a gonfie vele. “Cosa mi ha fatto innamorare? Il modo proprio, la solarità e il carattere. È una bellissima ragazza però mi ha fatto innamorare proprio come è fatta lei.” ha confessato Petit aggiungendo che la giovane ballerina non gli ha tolto energie e concentrazione ma al contrario l’ha supportato tanto: “Ho capito che con lei… cioè mi ha aiutato veramente tanto nei momenti un po’ più down, quando stavo un po’ più giù è sempre venuta lì ad aiutarmi a darmi una mano, a spiegarmi anche perché io in quel momento pensavo solo quello e lei la vedeva in un altro modo, mi aiutato tanto.”

Tra le persone più importanti della sua vita c’è poi l’amata nonna, che adesso non c’è più, e che gli ha dato tanti consigli: “Sarebbe molto orgogliosa, secondo me sarebbe molto molto felice ma non so che cosa mi direbbe.” E su Maria De Filippi, infine, ha rivelato: “Un suo consiglio? Di essere come sono io realmente vero e naturale sia sul palco che come persona e questo mi ha fatto vincere tra virgolette. Questo è stato il mio punto di forza.”











