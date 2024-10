A Storie Italiane tutti gli aggiornamenti sul caso di Pierina Paganelli, a cominciare dalla chiamata in questura di ieri di Loris Bianchi sull’incidente di Giuliano Saponi, il figlio della vittima. Da sempre gli inquirenti sono convinti che i due eventi siano collegati e negli ultimi giorni sarebbero emerse delle testimonianze di due persone, che parlano di un’aggressione ai danni di Giuliano da parte di due persone con una maglietta bianca scese da un furgone.

In una delle testimonianze sembra inoltre farsi riferimento a Loris Bianchi e lo stesso a riguardo ha raccontato ai microfoni di Storie Italiane, dopo l’incontro in questura: “Mi hanno chiesto sensazioni su tante cose, me l’aspettavo, gli ho detto anche che ora ho due telefoni e hanno fatto le loro verifiche”. E ancora: “Hanno collegato le due cose – precisa Loris Bianchi in merito all’omicidio di Pierina Paganelli e l’incidente di Giuliano – non mi hanno chiesto i miiei percorsi ma se sapevano i percorsi di altri ma anche qui si va a sensazioni, è un’ipotesi, non una cosa certa, quindi me la tengo per me, non deve condannare nessuno”.

PIERINA PAGANELLI, INCIDENTE E OMICIDIO SONO COLLEGATI?

Ricordiamo che l’incidente al povero Giuliano Saponi, che ha segnato in maniera seria le sue condizioni fisiche, è avvenuto a maggio 2023, mentre l’omicidio della 78enne di Rimini è accaduto cinque mesi dopo, a ottobre dello stesso anno. La sensazione è che la mano che ha tolto la vita alla povera anziana sia la stessa che ha attentato alla vita del figlio, quasi a volersi liberare dell’intera famiglia.

Difficile non pensare all’anello di congiunzione fra queste due figure, Manuela Bianchi, che ricordiamo è assolutamente non indagata, ed anzi, parte lesa in questa vicenda. E’ stato quindi Louis Dassilva a fare del male a Giuliano, quello che poteva essere il suo rivale in amore? Anche in questo caso va precisato che il 34enne senegalese non è assolutamente indagato su questa seconda vicenda, ma gli inquirenti vogliono vederci più chiaro e stanno ricostruendo quanto accaduto quel 7 maggio dell’anno scorso.

PIERINA PAGANELLI, L’INTERCETTAZIONE DI MANUELA E LORIS

Valeria, moglie di Louis, aveva detto inizialmente che i due non erano a Rimini quel giorno, essendo andati ad un funerale, ma la successiva versione è differente, e colloca entrambi nel condominio di via Ciclamino la mattina dell’incidente. Storie Italiane ha anche mandato in onda uno scambio di messaggi fra Manuela Bianchi e Loris in cui la nuora di Pierina Paganelli menziona il caso di Giulia Cecchettini, la giovane ragazza di Padova uccisa da Filippo Turetta.

A riguardo Davide Barzan, consulente di Manuela e Loris, commenta: “Ieri abbiamo letto le motivazioni del Riesame (quelle riferite alla conferma del carcere per Louis Dassilva ndr) che escludono completamente sia Manuela che Loris Bianchi” e ancora: “Manuela nomina Cecchettin dicendo che chi ha fatto qualcosa del genere ha qualche problema mentale”.