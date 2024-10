A partire dalla scorsa notte il PlayStation Network, il servizio online dedicato ai possessori della console di casa Sony, sta dando dei problemi di connessione. Anche se la situazione sembra in risoluzione nelle ultime ore, manca un comunicato ufficiale e sono diversi gli utenti che hanno segnalato dei disservizi. Il picco si è registrato la notte passata, attorno alle ore 2:00, quando sono stati appunto migliaia coloro che non sono riusciti a collegarsi in via ufficiale al PlayStation Network, non potendo quindi giocare online con la propria console o svolgere comunque tutte le funzioni offerte dallo stesso servizio.

L’interruzione è scattata all’improvviso, come sottolineato anche dall’agenzia Adnkronos, ed è proseguita poi per tutta la mattinata, e solo in questi ultimi minuti sembrerebbe essere verso una fase di risoluzione. Il tam tam mediatico è stato immediato e nella comunità di videogiocatori si è creato “il panico”, visto che nessuno riusciva ad “andare online” e appunto a connettersi al servizio PlayStation.

PLAYSTATION NETWORK DOWN: LE SEGNALAZIONI DI DOWNDETECTOR

L’interruzione, tra l’altro, non ha riguardato solo in nostro Paese, ma anche numerose altre nazioni straniere, confermando quindi quanto il problema fosse globale e diffuso su larga scala. Sony sta sicuramente cercando di risolvere il disservizio al PlayStation Network, ma come detto sopra, manca ancora una nota ufficiale che certifichi che la vicenda sia ormai in archivio. Purtroppo non è la prima volta che si verifica qualcosa del genere, come precisa ancora l’Adnkronos, visto che già in passato erano capitati dei down al servizio di Ps, portando all’interruzione totale del servizio, come ad esempio quello avvenuto a luglio del 2023, uno dei più significativi da questo punto di vista.

Ma cosa è successo nel dettaglio? Secondo quanto riferito da Downdetector, sito dove vengono registrati tutti i vari disservizi che si verificano online, la maggior parte degli utenti avrebbe lamentato una connessione al server, quindi una piccola parte non riusciva a loggarsi e infine il 5 per cento che non è riuscita a giocare. Attendiamo aggiornamenti a riguardo.