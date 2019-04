Francesca Pascale/ Video: “Forza Italia affanna senza Silvio Berlusconi”

Francesca Pascale è tornata al fianco di Silvio Berlusconi. In realtà non ha mai smesso di farlo, ma la compagna dell’ex premier non si faceva vedere da tempo con lui. Quando il leader di Forza Italia ha confermato al Palazzo dei Congressi di Roma la sua candidatura alle elezioni Europee, in platea c’era anche lei. «Forza Italia non ce la fa senza Berlusconi. Affanna. Purtroppo ha ancora bisogno di lui», ha dichiarato in un video con orgoglio. La compagna di Berlusconi si è prestata a selfie e autografi con i fan, ma ha ammesso di non essere d’accordo con la scelta dell’ex presidente del Consiglio di candidarsi. «Mi piacerebbe godermelo di più, però purtroppo il suo destino è quello di dedicarsi agli altri e anche a questo Paese», ha spiegato Francesca Pascale. La compagna del Cavaliere si è mostrata divisa tra l’ammirazione per l’impegno del leader azzurro e la lontananza che provoca tale impegno. Dopo un lungo silenzio, dunque, ha rotto il silenzio. E lo ha fatto nel giorno dell’assemblea di Forza Italia.

FRANCESCA PASCALE: “FORZA ITALIA AFFANNA SENZA SILVIO BERLUSCONI”

Quei due “purtroppo” di Francesca Pascale non sono passati inosservati. Confermano come anche lei, oltre che la famiglia, vorrebbe che Silvio Berlusconi fosse sottoposto ad uno stress minore, a un impegno politico ridotto o magari del tutto annullato. Una delle ultime uscite di Francesca Pascale risaliva allo scorso settembre, quando fu paparazzata in bikini dal settimanale Oggi sul pontile di Villa Certosa in Sardegna. Poi la 33enne compagna di Silvio Berlusconi dal 2012 è riapparsa in pubblico il 3 marzo per accompagnare il leader di Forza Italia nella campagna elettorale a Matera. Insieme all’ex premier Francesca Pascale ha visitato una mostra su Salvador Dalì e ha fatto una sosta in piazza San Pietro Caveoso, dove ha avuto la possibilità di ammirare lo skyline della Capitale della Cultura 2019. Negli ultimi giorni la nuova uscita pubblica, stavolta a Roma, per l’annuncio di Silvio Berlusconi in vista delle elezioni Europee. Clicca qui per il video.

