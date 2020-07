Ponte Genova ad Aspi, firma De Micheli/ “Fino eventuale revoca”: Toti “persi 2 anni”

«Ho firmato la lettera per affidamento a Aspi», così la Ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture Paola De Micheli conferma lo scoop della Stampa che aveva già dato ieri sera la notizia del “ritorno” di Autostrade per l’Italia in gestione del nuovo Ponte di Genova dopo la caduta del Morandi nel tremendo 14 agosto 2018. «Confermo che il nuove Ponte Morandi sarà gestito da Autostrade. Ho scritto io la lettera al sindaco Bucci. La gestione va al concessionario, che oggi è Aspi ma sulla vicenda c’è ancora l’ipotesi di revoca», sottolinea la De Micheli intervistata da Radio 24 Mattino. La svolta arriva solo 24 ore dopo la conferenza stampa del Governo sul nuovo Dl Semplificazioni dove lo stesso Premier Conte aveva lanciato una sorta di “ultimatum” ad Aspi in merito alle concessioni autostradali: «accettino le nostre proposte altrimenti si attiva la revoca immediata».

Dopo qualche ora la nuova concessione data per il Ponte di Genova potrebbe consigliare che i vertici di Atlantia possano essere “inclini” ad accettare le proposte del Governo ponendo fine ad una guerra durata 2 anni e che, su ammissione di Conte ieri, ha di fatto reso il caos attuale in Liguria e non solo tra cantieri e manutenzioni della rete autostradale italiana.

PONTE GENOVA AD ASPI, IRA TOTI

Immediata la replica del Governatore della Regione Liguria Giovanni Toti che già nelle scorse settimane aveva attaccato il Governo per non avere risolto in breve termine la “guerra” con Aspi sulle concessioni: «Ebbene, dopo due anni di minacce, immobilismo, proclami, giustizia promessa e rimandata il ponte di Genova verrà riconsegnato proprio ad Autostrade, come ha ordinato il Governo M5s-Pd. Voi ridate il ponte ad Autostrade senza ottenere nulla.». Sempre su Facebook, il n.1 ligure conclude «Noi continuiamo a lavorare per l’interesse dei liguri. E intanto per la tragedia del Morandi e per le sue 43 vittime nessuno ancora ha pagato. Mentre a Roma litigavate, noi in Liguria almeno abbiamo ricostruito il ponte. Forse abbiamo ringhiato meno di voi… ma visti i risultati…».

Ieri in Senato l’Anac ha stroncato la manutenzione di Aspi sulle autostrade in Liguria e nel resto del Paese accusandoli anche di aver utilizzato scarsa collaborazione durante le indagini negli scorsi mesi: la risposta secca di Autostrade per l’Italia è giunta poco dopo con una nota pubblica «Le affermazioni rilasciate oggi in audizione al Senato dal Presidente facente funzioni dell’Anac sono basate su valutazioni superficiali e su dati e fatti totalmente errati. […] L’autorità sembra non tenere minimamente conto che Aspi ha avviato un’ulteriore e significativa accelerazione delle spese di manutenzione e di ammodernamento della rete, con un Piano di Trasformazione che prevede una spesa complessiva tra manutenzione e investimenti pari a 7,5 miliardi di euro entro il 2023». La partita Benetton-Governo resta ancora aperta ma l’affidamento del Ponte di Genova è un possibile punto di svolta che potrà avere frutti già nei prossimi decisivi giorni.

