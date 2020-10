Probabili formazioni Atalanta Ajax/ Quote, Dea a due punte? (Champions League)

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA AJAX: CHI SCEGLIERÀ GASP?

Atalanta Ajax si gioca al Gewiss Stadium stasera alle ore 21.00, quando le due formazioni scenderanno in campo per dare vita alla partita valida per il gruppo D di Champions League, già una bella occasione per la Dea di avvicinare la qualificazione agli ottavi di finale. Dopo aver rifilato un poker al Midtjylland, per gli orobici è arrivata una sconfitta interna contro la Sampdoria. C’è qualche problema sul doppio impegno, ma certamente l’Atalanta potrebbe tornare a brillare contro l’Ajax, che invece nel fine settimana ha stabilito un nuovo record per la Eredivisie segnando addirittura 13 gol sul campo del Venlo, ma all’esordio in Champions League ha perso in casa contro il Liverpool. Sarà una partita interessante, tra due squadre che hanno una filosofia di gioco e valori molto simili: andiamo allora a scoprire tutte le ultime notizie sullle probabili formazioni di Atalanta Ajax.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Atalanta Ajax secondo le quote Snai. Nerazzurri favoriti, il segno 1 infatti è quotato a 1,80, mentre poi si sale a 3,90 in caso di successo dell’Ajax (segno 2) e fino a 4,25 volte la posta in palio in caso di pareggio per chi avrà creduto nel segno X.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA AJAX

LE SCELTE DI GASPERINI

Naturalmente nelle probabili formazioni di Atalanta Ajax Gian Piero Gasperini punta sul consueto modulo con la difesa a tre: la conferma dovrebbe essere quella di Palomino, in mezzo al reparto che proteggerà Sportiello (Gollini è ancora infortunato) avremo invece Romero, con Djimsiti e Toloi a farsi concorrenza per l’ultima maglia. In attacco Muriel dovrebbe tornare titolare affiancando Duvan Zapata, il che significa che Gomez agirà in un 3-4-1-2 come trequartista unico che sarà protetto da una linea di centrocampisti nella quale rivedremo anche Freuler assistito da De Roon, che per caratteristiche resta in vantaggio sulla concorrenza. Le alternative sono sempre Miranchuk, Pasalic e Malinovskyi con i due ex sovietici che possono agire prevalentemente sulla trequarti; Hateboer e Gosens infine tornano titolari per ricoprire il ruolo di esterni.

LE MOSSE DI TEN HAG

Sul fronte olandese delle probabili formazioni di Atalanta Ajax, Erik Ten Hag come sempre utilizza il 4-2-1-3. La linea difensiva davanti ad Onana avrà Mazraoui e Tagliafico sulle fasce, nella coppia centrale invece Lisandro Martinez e Blind che può giocare anche a centrocampo; qui però la mediana è di competenza del veterano Klaassen e di Gravenbech che è invece un classe 2002. Sulla trequarti avanza la sua candidatura Labyad ma c’è Ekkelenkamp che se la gioca, tuttavia il tecnico dell’Ajax potrebbe decidere di mandare in campo David Neres e Promes contemporaneamente così da schierare Tadic da prima punta, vale a dire nella posizione che lo aveva reso grande due stagioni fa. Lassina Traoré, che ne ha fatti cinque al Venlo, sarebbe dunque un prezioso jolly dalla panchina.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata. All. Gasperini.

AJAX (4-2-1-3): Onana; Mazraoui, Martinez, Blind, Tagliafico; Gravenbech, Klaassen; David Neres, Ekkelenkamp, Promes; Tadic. All. Ten Hag.



