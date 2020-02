Probabili formazioni Atalanta Valencia/ Quote: Pasalic dalla panchina?

Atalanta Valencia si gioca alle ore 21.00: le due formazioni sono attese in campo allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro per la partita d’andata degli ottavi di finale di Champions League, traguardo che ha già fatto la storia per i nerazzurri. La Dea però non si vuole fermare sul più bello: l’Atalanta sta bene, arriva dalla vittoria sulla Roma che ha avvicinato il traguardo della qualificazione anche per la prossima stagione e approfittando di un accoppiamento non impossibile con il Valencia si può provare a scalare un altro gradino verso la gloria. Tutto ciò premesso, andiamo allora senza indugio a scoprire quali sono le ultime notizie circa le probabili formazioni di Atalanta Valencia.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando uno sguardo anche al pronostico per Atalanta Valencia, basandoci sulle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai, ecco che i nerazzurri partono favoriti: il segno 1 infatti è quotato a 1,73. Si sale poi fino a 3,90 in caso di segno X e fino a 4,50 volte la posta in palio per il segno 2 in caso di successo del Valencia.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA VALENCIA

LE MOSSE DI GASPERINI

Buone notizie nelle probabili formazioni di Atalanta Valencia arrivano per Gian Piero Gasperini anche dal fatto che la rosa della Dea è sostanzialmente al completo. Per la Champions League i nerazzurri puntano su tutti i loro uomini migliori, restano ballottaggi solo per i ruoli che in genere non hanno un solo titolare ben definito. La formazione iniziale potrebbe anche essere identica a quella di sabato contro la Roma, dunque con Gollini in porta e davanti a lui Toloi, Palomino e Djimsiti nella retroguardia a tre della Dea, con Caldara prima alternativa; in mediana potremo avere a destra il ballottaggio fra Hateboer e Castagne, ecco poi De Roon e Freuler nella coppia centrale e Gosens esterno sinistro, mentre Pasalic dovrebbe essere una “arma tattica” a partita in corso come sabato in campionato. Infine in attacco non vi sono dubbi su Gomez e Ilicic a dare grande qualità e Duvan Zapata terminale più avanzato, con Muriel prima alternativa a partita in corso.

LE SCELTE DI CELADES

Problemi non di poco conto invece per Albert Celades nelle probabili formazioni di Atalanta Valencia, in particolare in difesa dove vi sono diversi assenti. Ipotizziamo dunque Domenech in porta e davanti a lui la linea a quattro con Wass, Mangala, Diakhaby e Gayà da destra a sinistra, considerando pure che Florenzi è reduce dall’influenza e che l’altro italiano Piccini è a sua volta infortunato. A centrocampo, rispettando il modulo 4-4-2 che dovrebbe improntare l’assetto del Valencia, ci aspettiamo Torres come esterno destro, l’ex interista Kondogbia e Parejo a comporre la coppia centrale e Soler sulla fascia sinistra; infine anche in attacco c’è una defezione di spicco a causa dell’assenza di Rodrigo, il che non dovrebbe di conseguenza lasciare dubbi sulla coppia titolare formata da Guedes e Maxi Gomez.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Zapata, Ilicic. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

VALENCIA (4-4-2): Domenech; Wass, Mangala, Diakhaby, Gayà; Torres, Kondogbia, Parejo, Soler; Guedes, Maxi Gomez. Allenatore: Albert Celades.



